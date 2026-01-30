Apple a mis en ligne « Glad I Met You », un court-métrage tourné à l’iPhone 17 Pro. Nous avons le droit à ce type de vidéo chaque année afin de mettre en avant la qualité vidéo des iPhone.

Un court-métrage tourné à l’iPhone 17 Pro

Voici comment Apple présente son court-métrage :

Une fille, un chien qui parle et un plan méticuleusement élaboré composent cette histoire réconfortante sur la recherche d’une famille. Apple s’associe au réalisateur Bai Xue pour créer un mélange imaginatif de cinématographie et d’animation de type stop motion afin d’accueillir le Nouvel An chinois.

Dans la vidéo, Lin Wei mène une vie monotone et se perçoit comme un simple NPC (personnage non-joueur), prisonnière d’une routine épuisante et incapable de dire non aux demandes abusives de son entourage. Sa vie bascule lorsqu’elle croise le chemin d’un chien errant rusé qui simule un accident pour attirer son attention. Poussée par les circonstances et sa propre gentillesse, elle se retrouve malgré elle à errer dans la ville avec cet animal malicieux, tentant de lui trouver un foyer tout en essayant de remplir les corvées imposées par une collègue partie en vacances.

Au fil de leurs péripéties, une complicité profonde s’installe entre la jeune femme et le chien. En découvrant que l’animal a été abandonné par ses anciens maîtres, Lin Wei réalise qu’ils partagent le même sentiment de solitude et d’invisibilité face au monde. Ce lien émotionnel devient le déclencheur de sa propre transformation : elle décide d’adopter le chien et trouve enfin le courage de s’affirmer en disant « non » aux exigences des autres. En sauvant cet animal, Lin Wei finit par se sauver elle-même, cessant d’être une simple figurante pour devenir l’actrice principale de sa propre existence.

En plus du court-métrage, Apple propose une vidéo montrant les coulisses.