Apple met fin à l’iPhone Upgrade Program, à savoir son programme de mise à niveau d’iPhone annuel au Royaume-Uni. La firme remplace cette offre par un nouveau système de crédit baptisé Flexible Finance Account.

Au revoir l’iPhone Upgrade Program

Ce changement stratégique découle directement de la rupture du partenariat bancaire avec Barclays qui gérait jusqu’ici l’opération outre-Manche. Lancé pour fidéliser les clients en leur permettant de changer d’iPhone tous les ans (après 11 ou 12 mensualités) avec une couverture AppleCare+ incluse, l’iPhone Upgrade Program disparaît donc du paysage britannique. Les clients actuels ne sont pas laissés pour compte : ils doivent simplement continuer d’honorer leurs mensualités restantes jusqu’au terme de leur contrat actuel, sans action requise de leur part dans l’immédiat.

Voici ce qu’indique désormais le site britannique d’Apple :

L’iPhone Upgrade Program touche à sa fin, mais nous pensons que vous allez adorer ce qui va suivre. Vous n’avez rien à faire pour le moment, continuez simplement à effectuer vos paiements restants. Lorsque le moment sera venu de changer d’iPhone, le compte de financement flexible vous offrira une nouvelle façon plus souple de mettre à niveau votre appareil.

Bonjour Flexible Finance Account avec Creation

Pour combler ce vide, Apple s’associe désormais à un nouveau partenaire financier, Creation, ainsi qu’à PayPal pour ses offres générales. Le nouveau dispositif, exclusif aux Apple Store (physiques et en ligne), se présente comme une ligne de crédit plus classique. Apple promet « encore plus d’options » et une plus grande souplesse pour étaler le coût d’achat des appareils.

Contrairement à l’ancien modèle qui reposait sur un prêt à taux zéro de 20 ou 24 mois avec un paiement initial, cette nouvelle formule semble vouloir offrir des plans de remboursement « qui fonctionnent pour vous », selon les termes marketing d’Apple. Il est important de noter que cette suppression ne concerne que le marché britannique. L’iPhone Upgrade Program reste pleinement opérationnel dans les autres pays où il est disponible, notamment aux États-Unis.

Et la France ? Apple n’a jamais proposé ce programme dans l’Hexagone. En revanche, il existe le crédit à taux zéro sur 12 ou 24 mois pour les iPhone.