Le vol de smartphones est en forte hausse à l’échelle mondiale, plus de 80 000 mobiles ayant été volés rien qu’à Londres en 2024 — soit une augmentation du nombre de vols de 25 % par rapport à l’année précédente. Les parlementaires britanniques s’interrogent désormais sur l’implication réelle d’Apple et de Google dans la lutte contre ce fléau. Bien que les deux géants technologiques mettent en avant des outils comme Localiser ou la sécurité des données dans le cloud, certains députés estiment désormais que ces mesures restent insuffisantes pour dissuader les voleurs. Les autorités britanniques demandent ainsi que l’accès au cloud soit désactivé sur les appareils volés, ce qui les rendrait inutilisables et limiterait leur valeur de revente.

Certains élus soupçonnent même Apple et Google d’avoir un intérêt financier à ne pas aller plus loin, ce que les entreprises contestent fermement en mettant en avant leurs investissements dans la protection des utilisateurs. Martin Wrigley, membre du parlement du Royaume-Uni, suggère ainsi que les entreprises n’agiraient pas parce qu’elles en tirent profit: « Apple et Google continuent de faire des bénéfices et de vendre davantage de téléphones parce que ces appareils ne sont pas retirés du système », a déclaré le parlementaire face aux représentants des deux entreprises lors d’une séance du comité Science et Technologie de la Chambre des communes. « Vous devez cela aux clients du monde entier : mettez cela en place immédiatement. Pas de si, pas de mais, faites-le. »

Face à cette recrudescence, des larcins, les forces de l’ordre ont intensifié leurs actions. La police métropolitaine indique que le vol de smartphones a diminué de 15 % en avril et mai après un renforcement de la surveillance, même si ces délits restent toujours fréquents — avec notamment une augmentation des vols réalisés par des adolescents à vélo électrique qui arrachent des mains les mobiles en pleine rue. Les iPhone haut de gamme d’Apple sont particulièrement visés, en raison de leur forte valeur de revente à l’étranger. Les utilisateurs sont invités à faire preuve de vigilance dans les lieux publics, à ne pas laisser leurs smartphones sans surveillance, et à activer les fonctions de sécurité comme la protection contre le vol. En cas de vol, il est recommandé d’utiliser Localiser, de marquer l’appareil comme perdu, de déposer une plainte auprès de la police et, le cas échéant, de faire une demande de remplacement via le programme AppleCare+ Vol et Perte.