Le tout premier chèque d’Apple, signé par Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs de l’entreprise, a atteint un sommet aux enchères. RR Auction a vendu ce document pour 2,4 millions de dollars cette semaine. D’autres objets ont également été mis en vente.

Ce chèque porte la mention « Numéro 1 » et témoigne de l’ouverture du tout premier compte bancaire d’Apple à la banque Wells Fargo. Daté du 16 mars 1976, il précède la fondation officielle d’Apple Computer de plusieurs semaines. Émis pour un montant initial de 500 dollars, l’objet a vu sa valeur multipliée par 4 800 lors de la vente. Le bénéficiaire, Howard Cantin, était le concepteur chargé de traduire les schémas complexes de Steve Wozniak en circuits imprimés pouvant être fabriqués afin de donner vie à l’Apple-1.

Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction, n’hésite pas à qualifier cette pièce de « document financier le plus important de l’histoire d’Apple ». Selon lui, ce chèque immortalise la première véritable transaction commerciale du duo. Le résultat final de la vente prouve, d’après ses dires, que les collectionneurs accordent désormais une importance supérieure à ces archives fondatrices par rapport à tout autre matériel de la marque mis sur le marché.

Un prototype Apple-1 et des effets personnels arrachés à prix d’or

Si le chèque a marqué les esprits, il n’était pas le lot le plus onéreux de l’événement. Un prototype de pré-production de l’ordinateur Apple-1 a été adjugé pour la somme de 2,75 millions de dollars. L’enchère a généré un total global de 8 153 074 dollars, comprenant notamment d’autres ventes :

Un relevé bancaire de Wells Fargo de mars 1976 pour Apple Computer (828 569 $).

Une affiche d’Apple Computer Inc de 1977 ayant appartenu à Steve Jobs (659 900 $).

Un boîtier en bois « Byte Shop » pour Apple-1, propriété de Steve Jobs (254 375 $).

Une carte de visite de Steve Jobs avec une note manuscrite pour son père (97 439 $).

La vente a également dispersé une collection d’objets personnels de l’ancien patron d’Apple. Les acheteurs ont ainsi enchéri sur ses nœuds papillon pour plus de 113 000 dollars ainsi que son bureau d’enfance provenant du célèbre garage où la société est née, vendu près de 82 000 dollars. Même les articles plus modestes ont trouvé preneur, à l’image de manuels de réparation Volkswagen annotés à la main (8 195 $) ou de cartouches 8 pistes de Bob Dylan et Joan Baez (6 250 $). Seul un câble pour Apple-1 est resté en retrait, partant pour « seulement » 3 273 dollars.