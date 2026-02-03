Apple TV a confiance dans le potentiel de sa série de comédie Vrais voisins, Faux amis. Le service de streaming annonçant officiellement la production d’une troisième saison, alors même que la deuxième saison n’a pas encore été diffusée sur la plateforme ! Portée par un excellent Jon Hamm, la série fera son grand retour dès le 3 avril avec un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 5 juin.

Une intrigue toujours plus risquée pour Coop

La saison 2 replongera les spectateurs dans la vie mouvementée d’Andrew “Coop” Cooper, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs divorcé et licencié, qui multiplie les cambriolages chez ses riches voisins pour préserver son train de vie. Mais cette fois, un nouvel arrivant (James Marsden) dans le quartier menace de révéler ses secrets, mettant directement sa famille en danger. James Marsden rejoint donc la distribution pour cette saison 2, aux côtés d’un casting reconduit en quasi totalité, soit Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall et Aimee Carrero.

Une production déjà chouchoutée par Apple

Lancée en avril 2025, la série avait été renouvelée très tôt pour une deuxième saison, signe évident d’une forte confiance en interne. Le créateur de la série, Jonathan Tropper, est par ailleurs lié à Apple par un accord exclusif de longue durée, ce qui signifie qu’en cas de succès de la saison 2 (la saison 1 avait cumulé de belles audiences), Vrais voisins, Faux amis pourrait intégrer la petite liste des séries Apple TV à cumuler au moins 4 saisons.

Ce renouvellement anticipé témoigne en tout cas de l’élan créatif autour de la série, qui s’impose déjà comme l’un des piliers de la plateforme de streaming.