Le marché indien du smartphone poursuit sa montée en gamme. En 2025, près d’un appareil sur cinq expédié dans le pays appartenait au segment premium, confirmant une transformation durable des usages et des attentes des consommateurs. Malgré un contexte économique mondial fluctuant, les volumes ont progressé de 1 % sur un an, tandis que la valeur globale du marché a bondi de 8 %.

Apple en tête grâce à l’iPhone 16

Apple s’est imposé comme le leader du marché indien en valeur, avec une part record de 28 % (+5 pts de Pdm par rapport à 2024 !). L’iPhone 16 a été le modèle le plus expédié de l’année, une première pour la marque dans le pays. Cette performance s’explique notamment par des promotions lors des grandes périodes commerciales et par l’élargissement du réseau de distribution qui a rendu les appareils pommés encore plus accessibles.

La montée en gamme portée par le financement et la photo

Selon plusieurs analystes, la stabilité macroéconomique de l’Inde combinée à des taux d’intérêt plus favorables a soutenu la consommation des ménages. Les constructeurs ont renforcé leurs segments haut de gamme en mettant notamment l’accent sur les fonctions de photographie avancée, tout en proposant des facilités de paiement plus attractives (achats à crédits).

Le segment premium atteint un sommet historique

Les smartphones vendus au-dessus de 30 000 roupies (environ 327 dollars) ont représenté 22 % des expéditions en 2025, un record absolu pour le pays. En volume, ce segment a progressé de 11 %, devenant ainsi le principal moteur de la croissance en valeur du marché indien.

Cette évolution du marché confirme le repositionnement stratégique des marques sur des modèles plus rentables, et permet à Apple de dominer encore plus outrageusement un marché indien sur lequel il n’existait presque pas il y a 5 ans à peine. Ces chiffres concordent aussi avec la part de l’iPhone en volume, qui atteint désormais 9% des ventes en Inde.