Apple ferait l’impasse sur la technologie de gravure la plus aboutie de TSMC pour ses prochaines générations de processeurs. Selon le China Times, les futures puces A20 et M6, attendues respectivement sur l’iPhone 18 et les nouveaux Mac (dont le MacBook Pro OLED), utiliseront le procédé 2 nanomètres standard (N2) plutôt que sa déclinaison améliorée, le N2P.

Ce choix s’expliquerait par un calendrier industriel serré. TSMC amorce une transition technologique majeure avec sa famille de processus de gravure en 2 nm, abandonnant les transistors FinFET au profit de l’architecture « gate-all-around » pour accroître l’efficacité énergétique. Si la production de masse du procédé N2 de base doit débuter courant 2026, les variantes optimisées N2P et A16 n’arriveront qu’au second semestre. Ce délai semble trop court pour permettre à Apple d’intégrer ces versions perfectionnées dans ses iPhone 18 et nouveaux Mac qui arriveront dès cet automne.

Un gain de performance modeste face à un surcoût réel

La décision d’Apple repose aussi sur un arbitrage économique rationnel. Le procédé N2P se positionne comme une version haute performance, mais le saut technologique reste limité : il offrirait environ 5 % de gain de puissance à consommation égale par rapport au N2 standard. En revanche, son coût de fabrication est nettement supérieur. Apple aurait donc jugé le rapport coût/bénéfice insuffisant pour justifier une migration immédiate.

La disponibilité des lignes de production pèse également dans la balance. La demande pour le 2 nanomètres a dépassé les prévisions et Apple a déjà sécurisé une grande partie de la capacité initiale du N2. Cette réservation massive lui assure les volumes nécessaires sans avoir besoin de basculer vers le N2P pour garantir sa production.

Qualcomm et MediaTek s’intéressent au N2P

Cette stratégie laisse le champ libre à la concurrence sur le terrain de la fiche technique pure. Des rivaux comme Qualcomm et MediaTek devraient adopter le N2P pour leurs puces mobiles haut de gamme à destination des smartphones Android, cherchant à atteindre des fréquences d’horloge plus élevées pour se démarquer.

L’écosystème du 2 nanomètres s’annonce toutefois pérenne. TSMC prévoit un cycle de vie long pour cette génération, potentiellement supérieur à celui de la famille des 3 nanomètres. D’autres géants technologiques tels qu’AMD, Google et Amazon sont également sur les rangs pour exploiter ces procédés pour leurs futurs processeurs, cartes graphiques et puces dédiées à l’intelligence artificielle.