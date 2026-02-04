Dès le 28 avril 2026, Apple imposera l’utilisation du SDK d’iOS 26 pour toute soumission d’application sur l’App Store. Apple oblige les développeurs à moderniser leurs outils via Xcode 26.

Le SDK d’iOS 26 va devenir obligatoire

Cette nouvelle directive technique a été annoncée aux développeurs. Elle concerne l’ensemble de l’écosystème logiciel d’Apple: outre l’iPhone et l’iPad, les applications pour tvOS, visionOS et watchOS devront également être compilées avec les SDK de tvOS 26, visionOS 26 et watchOS 26 respectivement. Concrètement, cette obligation force les développeurs à migrer leur environnement de travail vers Xcode 26 au minimum, garantissant ainsi l’intégration des dernières API et ressources système.

Il est crucial de distinguer l’outil de création de la cible d’installation. Cette exigence ne signifie pas que les applications ne fonctionneront plus sur les anciennes versions d’iOS 26. La décision de fixer la version minimale d’iOS requise pour l’utilisateur final reste entre les mains du développeur. La mesure d’Apple vise uniquement à s’assurer que le code est généré avec des outils modernes, capables de supporter les fonctionnalités récentes, tant au niveau du moteur que de l’interface.

L’adoption de ce nouveau standard aura toutefois une conséquence visuelle par défaut. Les applications compilées avec le SDK d’iOS 26 appliqueront automatiquement la nouvelle interface Liquid Glass aux composants natifs de l’interface utilisateur. Les développeurs souhaitant conserver leur ancienne esthétique devront intervenir manuellement pour empêcher cette transformation graphique.

Cette échéance s’inscrit dans la politique habituelle de maintenance de l’App Store. À chaque sortie majeure d’un système d’exploitation, comme iOS 26, Apple déploie un SDK correspondant enrichi de nouveaux frameworks. Ces kits évoluent ensuite au fil des mises à jour intermédiaires (actuellement en version 26.2 pour iOS et iPadOS). En imposant ce seuil technique au printemps, l’entreprise s’assure que le catalogue de l’App Store reste techniquement cohérent et à jour.