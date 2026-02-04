Le partenariat stratégique entre Apple et Google, qui fait du moteur de recherche de Mountain View la solution par défaut sur les appareils iPhone, iPad et Mac, pourrait à nouveau être remis en question. Le ministère américain de la Justice (DOJ), accompagné de plusieurs États, vient en effet d’interjeter appel d’une décision clé rendue fin 2025 dans une vaste affaire antitrust visant Google.

Un jugement favorable à Google mais contesté

En 2024, un juge fédéral avait estimé que Google avait illégalement consolidé sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne. Toutefois, le juge avait autorisé l’entreprise à poursuivre ses accords commerciaux avec des partenaires comme Apple, sous certaines conditions, notamment l’interdiction de clauses d’exclusivité strictes.

Cette décision avait permis à Google de continuer à verser plusieurs milliards de dollars par an à Apple pour rester le moteur par défaut dans Safari tout en laissant la porte ouverte à d’autres moteurs concurrents.

Un appel qui pourrait rebattre les cartes

Désormais, le DOJ et une coalition d’États souhaitent remettre en cause ce compromis et demandent à la cour d’appel fédérale de revoir les mesures correctives imposées à Google. Si la procédure aboutit, certaines dispositions encadrant l’accord avec Apple pourraient être durcies, voire carrément supprimées.

Ni Apple ni Google n’ont commenté cette nouvelle étape judiciaire. Les observateurs s’attendent toutefois à une procédure longue, dont l’issue pourrait redessiner l’équilibre du marché de la recherche et l’intégration de services sur les plateformes mobiles. Pour Apple, l’enjeu est majeur, le partenariat avec Google représentant une source de revenus considérable.