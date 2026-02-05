L’iPhone 17e devrait arriver dans quelques semaines avec des améliorations internes mais un design inchangé. Selon Macweltc, Apple prévoirait d’annoncer son nouveau smartphone via un simple communiqué de presse le jeudi 19 février, une date inhabituelle qui marquerait exactement le premier anniversaire de son prédécesseur.

Des améliorations internes pour l’iPhone 17e

Alors que certaines rumeurs laissaient espérer l’arrivée de la Dynamic Island sur l’iPhone 17e, Mac Otakara dément formellement cette information. L’iPhone 17e conserverait l’esthétique globale de l’iPhone 16e, y compris sa fameuse encoche en haut de l’écran. Pour rappel, Apple avait abandonné l’iPhone SE en février 2025 au profit de l’iPhone 16e, un modèle doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, d’une puce A18 et d’un port USB-C. Son successeur s’annonce donc comme une simple mise à jour technique, gardant par ailleurs l’unique capteur photo à l’arrière de 48 mégapixels.

Si l’extérieur stagne, l’intérieur ferait un bond en avant grâce à l’intégration de trois composants clés :

Puce A19 : l’iPhone 17e passerait logiquement à la nouvelle génération de processeurs Apple, garantissant des gains en vitesse et en efficacité énergétique par rapport à l’A18.

l’iPhone 17e passerait logiquement à la nouvelle génération de processeurs Apple, garantissant des gains en vitesse et en efficacité énergétique par rapport à l’A18. Modem C1X : ce modem de seconde génération pour la 5G et la 4G est jusqu’à deux fois plus rapide que le modèle C1 présent dans l’iPhone 16e. Apple le qualifie également de modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone.

: ce modem de seconde génération pour la 5G et la 4G est jusqu’à deux fois plus rapide que le modèle C1 présent dans l’iPhone 16e. Apple le qualifie également de modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone. Puce N1 : à l’instar de l’iPhone Air, l’iPhone 17e adopterait cette puce dédiée à la connectivité (Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread). Elle améliore la fiabilité des fonctionnalités comme le partage de connexion et AirDrop.

D’autre part, une divergence apparaît concernant la recharge. Contrairement à l’iPhone 16e qui se limitait à la charge sans fil Qi standard (7,5 W), l’iPhone 17e intégrerait bien le support complet de MagSafe. Cette nouveauté permet une charge magnétique sans fil allant de 20 W à 25 W, ainsi que la compatibilité avec les accessoires magnétiques.

iPad 12 : prêt pour Apple Intelligence

La fuite concerne également la tablette grand public d’Apple. L’iPad 12 reprendrait le design de l’iPad 11 mais bénéficierait d’une mise à niveau pour supporter Apple Intelligence : le passage à la puce A18. Cette évolution technique impliquerait une augmentation de la mémoire, faisant passer la RAM de 6 Go à 8 Go, un prérequis indispensable pour les nouvelles fonctions d’IA d’Apple. Mais pour le reste, la nouvelle tablette ne devrait pas vraiment évoluer.