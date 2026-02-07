Safari grimpe de 43 à 99 % dans les tests de compatibilité pour Interop 2025, un projet collaboratif entre les principaux éditeurs de navigateurs visant à améliorer l’interopérabilité du Web. Cette progression plus qu’importante surpasse tous les autres navigateurs sur l’année écoulée.

Apple célèbre ce rattrapage sur son blog consacré à WebKit, le moteur de rendu de Safari. Le fabricant d’iPhone souligne que cette amélioration résulte d’« investissements d’ingénierie significatifs » sur des zones qu’il savait problématiques. Le navigateur, longtemps pointé du doigt pour ses lacunes en interopérabilité, referme ainsi un écart accumulé pendant des années face à Chrome, Firefox et Microsoft Edge.

Un consortium industriel pour unifier le Web fragmenté

Interop rassemble Apple, Bocoup, Google, Igalia, Microsoft et Mozilla dans un effort collectif visant à améliorer l’interopérabilité dans 15 domaines clés ayant le plus d’impact sur l’expérience des développeurs Web. Ce consortium sélectionne chaque année ses priorités via un processus collaboratif mêlant propositions, recherches sur les besoins des développeurs et débats sur les urgences techniques.

Pour l’édition 2025, une vingtaine de zones de focus et d’intérêt ont été définies, couvrant le CSS, le JavaScript, les API Web et les performances. Début 2025, seulement 29 % des tests sélectionnés passaient simultanément sur tous les navigateurs. Fin 2025, ce taux explose à 97 %. Les quatre versions expérimentales (Chrome Canary, Edge Dev, Firefox Nightly et Safari Technology Preview) atteignent toutes 99 % de réussite.

Cette harmonisation réduit drastiquement la fragmentation du Web, un fléau pour les développeurs contraints de coder des solutions spécifiques selon les navigateurs. L’écart persistant entre Safari et ses concurrents constituait un frein majeur à l’adoption de nouvelles fonctionnalités web modernes.

Apple dévoile ses trois chantiers prioritaires pour 2026

Apple détaille trois domaines particulièrement stratégiques pour Interop 2026 : le positionnement d’ancrage, les transitions de vue dans un même document et l’API de navigation. Ces technologies émergentes structureront les interfaces Web de nouvelle génération.

Apple liste également ses contributions à travers l’intégralité des 19 zones de focus et cinq zones d’investigation d’Interop 2025. Parmi elles :

@scope, backdrop-filter et text-decoration pour le CSS et l’interface utilisateur

Storage Access API, URLPattern et les tests d’accessibilité pour les API

Tests de l’API Gamepad

Tests sur mobile.

Cette exhaustivité témoigne d’un engagement important sur le front de la compatibilité, là où Apple se contentait auparavant d’une approche sélective avec Safari, privilégiant ses propres priorités.