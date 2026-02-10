Apple a confirmé il y a quelques heures la réouverture prochaine de son Apple Store de Regent Street, à Londres, prévue donc pour le samedi 14 février à 10 heures locales. Fermée depuis le 12 janvier pour des travaux de modernisation, cette boutique emblématique retrouve ainsi son public après près d’un mois d’interruption.

Des rénovations encore entourées de mystère

La firme de Cupertino évoque une opération de « remise à neuf », sans préciser la nature exacte des changements apportés. Dans certains cas, Apple se limite à revoir les installations techniques ou les espaces réservés aux équipes, ce qui n’entraîne aucune transformation visible pour les visiteurs. Il reste donc à découvrir si cette fermeture temporaire s’accompagnera d’un nouveau design intérieur ou de services repensés.

Un site historique pour la marque à Londres

Ouvert pour la première fois en 2004, l’Apple Store Regent Street est l’un des plus anciens magasins de la marque hors des États-Unis. Il avait déjà bénéficié d’une rénovation majeure en 2016, adoptant alors le style architectural épuré et les espaces de démonstration devenus la signature des boutiques Apple à travers le monde.

Cette réouverture intervient dans un contexte où Apple continue de moderniser son réseau de magasins physiques, afin d’intégrer davantage de zones de formation, d’assistance technique et d’expériences produits « immersives ».