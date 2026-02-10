Le régulateur britannique de la concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), a obtenu de nouveaux engagements d’Apple et de Google concernant le fonctionnement de leurs boutiques d’applications. L’objectif de ces mesures est de renforcer l’équité, la transparence et l’ouverture pour les développeurs, dans une démarche qui s’inspire largement des réformes déjà appliquées au sein de l’Union européenne.

Depuis octobre 2025, Apple et Google sont classés au Royaume-Uni comme entreprises à « statut stratégique de marché », une désignation qui confère à la CMA des pouvoirs élargis pour encadrer leurs pratiques. Désormais, les deux groupes se sont engagés à examiner les applications soumises de manière « équitable, objective et transparente », selon l’autorité britannique.

Accès élargi aux fonctionnalités clés des smartphones

Autre évolution notable, les développeurs pourront demander l’accès à certaines fonctions système jusqu’ici limitées, comme la technologie NFC utilisée pour les paiements sans contact et les portefeuilles numériques. Cette mesure déjà en vigueur dans l’UE est donc désormais étendue au marché britannique.

Apple a réagi en affirmant que ces engagements « permettent de continuer à faire progresser la confidentialité et la sécurité des utilisateurs tout en offrant de nouvelles opportunités aux développeurs ». De son côté, Google estime que ses pratiques étaient déjà conformes (non), tout en saluant l’initiative de la CMA.

Une pression réglementaire qui s’intensifie

Le régulateur britannique avait auparavant pointé du doigt certaines limitations imposées par Apple aux navigateurs concurrents sur iPhone, sans toutefois imposer de changements immédiats. Avec ces nouveaux accords, Londres confirme sa volonté de renforcer la concurrence dans l’écosystème mobile, dans un contexte mondial où les grandes plateformes technologiques font face à une surveillance accrue.