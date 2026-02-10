Apple lève le voile sur les quatre nouveaux jeux qui vont être arriver sur Apple Arcade le 5 mars. Ceux de février sont d’ores et déjà disponibles.

Les jeux d’Apple Arcade en mars 2026

Le premier jeu sera Oceanhorn 3 : Legend of the Shadow Sea. Il s’agit d’une exclusivité Apple Arcade pour le coup. L’histoire se déroule près de 1 000 après les événements du précédent jeu, Oceanhorn 2 : Chevaliers du Royaume Perdu. Dans cette nouvelle ère, vous naviguerez sur la périlleuse mer de l’Ombre, aux côtés d’Em, une technopirate à la renommée tristement célèbre et de l’équipage du Vengeance du sorcier. Retrouvez des visages familiers, comme Blackhat des mers inconnues, et, avec leur aide, affrontez les menaces qui sommeillent sous les vagues de la mer de l’Ombre, percez le mystère du dieu disparu et bâtissez un avenir pour le peuple de la Villerouge.

En deuxième jeu, on retrouvera Amour de poche+. Créez la maison de vos rêves, habillez le couple parfait et adoptez des animaux dans ce simulateur cosy.

Le troisième jeu est Flow Free+. Connectez les couleurs correspondantes avec des tuyaux pour créer un Flow. Associez les couleurs et terminez tout le tableau pour résoudre tous les casse-têtes. Mais soyez prudent : en cas de croisement ou de superposition, les tuyaux se cassent.

Enfin, le quatrième jeu est Doraemon Dorayaki Shop Story+. Dirigez un magasin de bonbons japonais avec le personnage de manga Doraemon et ses amis. Préparez le dorayaki préféré de Doraemon et plein d’autres types de sucreries pour séduire de nombreux clients et devenir un acteur important de votre ville.

Apple Arcade coûte 9,99 €/mois, avec le premier mois qui est offert.