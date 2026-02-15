Tesla continue de travailler sur l’intégration de CarPlay mais retarde le déploiement après avoir identifié des incompatibilités entre Apple Plans et sa plateforme de cartographique pour la conduite autonome. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le constructeur automobile a obtenu d’Apple des corrections logicielles dans iOS 26, mais l’adoption lente du système d’exploitation l’incite à patienter avant d’activer la fonctionnalité pour éviter une expérience utilisateur dégradée.

Le problème découvert concerne la désynchronisation de la navigation entre l’application de Tesla et Apple Plans durant la conduite autonome. Les utilisateurs affichant potentiellement les deux applications côte à côte recevraient des instructions contradictoires, créant une confusion dangereuse lors de trajets autonomes où la cohérence des informations visuelles s’avère critique.

Tesla a demandé à Apple des modifications techniques de son service Plans pour améliorer la compatibilité. Apple a accepté et a mis en place les ajustements dans une mise à jour corrective d’iOS 26 et de la dernière version de CarPlay. Le constructeur automobile prévoit d’intégrer CarPlay comme fenêtre au sein de son interface globale, préservant ainsi l’écosystème du logiciel Tesla tout en offrant l’accès aux services d’Apple.

L’adoption d’iOS 26 freine le calendrier de lancement

L’adoption d’iOS 26 s’avère plus lente que pour les versions précédentes, un constat qui a convaincu Tesla que trop peu d’utilisateurs disposaient des corrections pour Apple Plans. Il se trouve qu’Apple a publié les premiers chiffres d’adoption il y a deux jours : 66 % des iPhone ont installé iOS 26. Cela monte à 74 % pour les iPhone commercialisés ces quatre dernières années.

Ces statistiques ne garantissent toutefois pas que tous ces utilisateurs ont installé la version ultérieure d’iOS 26 intégrant le correctif de CarPlay. Tesla attend manifestement que ces pourcentages progressent davantage avant d’activer la fonctionnalité, évitant ainsi de livrer une expérience bancale à une portion significative de sa clientèle équipée d’iPhone.

Aucune date de lancement spécifique n’est communiquée pour le support de CarPlay par Tesla. Le constructeur attend que les chiffres d’adoption franchissent un seuil jugé acceptable, bien que ce seuil précis ne soit pas divulgué. CarPlay arrivera néanmoins sur les véhicules de Tesla, confirmant que le projet n’a pas été abandonné malgré ces obstacles techniques et d’adoption logicielle.