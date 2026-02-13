Apple a enfin communiqué ses propres données concernant le taux d’installation d’iOS 26 et on apprend que la mise à jour est installée sur 66 % des iPhone. Les précédentes données de services tiers évoquaient 50 %.

Les parts d’installation d’iOS 26 selon Apple

Selon les données d’Apple publiées aujourd’hui, iOS 26 est installé sur 66 % des iPhone. iOS 18 a une part de 24 % et les versions précédentes représentent 10 %. Si l’on prend uniquement les iPhone sortis au cours des quatre dernières années, la part d’iOS 26 passe à 74 %, tandis que celle d’iOS 18 est à 20 % et le reste est à 6 %.

Pour ce qui est de l’iPad, la part d’iPadOS 26 est de 57 %, là où celle d’iPadOS 18 est de 26 % et celle des versions antérieures est de 17 %. En se focalisant uniquement sur les iPad sortis au cours des quatre dernières années, la part d’iPadOS 26 est de 66 %, celle d’iOS 18 de 28 % et celle des versions antérieures est de 6 %.

En soi, iOS 26 est un peu moins populaire qu’iOS 18 à base comparable. En janvier 2025, Apple annonçait qu’iOS 18 était installé sur 68 % des iPhone. Pour iOS 26, le taux est de 66 %. En revanche, iPadOS 26 est davantage populaire avec 57 %, là où iPadOS 18 était à 53 % l’an dernier.

Pour rappel, la principale nouveauté d’iOS 26 et d’iPadOS 26 est la nouvelle interface Liquid Glass. Tout le monde ne l’apprécie pas (tout particulièrement sur Mac où cela semble encore bancal à certains endroits).