L’événement « Apple Experience » prévu le 4 mars 2026 à New York, Londres et Shanghai pourrait réserver une surprise aux amateurs de sport automobile. Certains observateurs, dont John Gruber de Daring Fireball, évoquent la possibilité d’une démonstration de contenus de Formule 1 en immersion sur l’Apple Vision Pro.

Le timing a en effet de quoi intriguer : la saison 2026 de Formule 1 débute en Australie le 8 mars, soit quatre jours seulement après la conférence d’Apple. Depuis octobre dernier, la firme de Cupertino est devenue partenaire exclusif de diffusion de la F1 aux États-Unis. Parallèlement à cela, Apple a déjà expérimenté la retransmission sportive immersive sur Vision Pro avec une sélection de matchs des Los Angeles Lakers.

Vers une F1 en réalité mixte ?

Si Apple prépare une diffusion en direct enrichie — avec angles de caméra interactifs ou statistiques en réalité mixte — le 4 mars constituerait une vitrine idéale pour en faire la démonstration à la presse internationale. John Gruber tempère toutefois l’enthousiasme : « Il pourrait s’agir d’une simple coïncidence », reconnaît Gruber, tout en précisant qu’il s’agit avant tout d’une spéculation relayée par un lecteur.

Apple a déjà indiqué que davantage d’informations concernant la production et « de nouvelles façons de profiter des contenus F1 » seraient communiquées dans les prochains mois, laissant la porte ouverte à une annonce imminente.

D’autres annonces matérielles attendues

L’événement pourrait également lever le voile sur plusieurs nouveautés matérielles : iPhone 17e, MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max, iPad Air de huitième génération ou encore une nouvelle Apple TV. Des démonstrations produits sont attendues dès 9h (heure de l’Est) le 4 mars.

Qu’il s’agisse d’une avancée majeure pour le Vision Pro ou d’une simple mise en avant de l’écosystème Apple, la convergence entre sport premium et réalité immersive semble désormais au cœur de la stratégie de la firme de Cupertino