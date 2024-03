Apple annonce que sa première vidéo immersive sportive pour le Vision Pro sera disponible dans quelques heures et se focalisera sur le meilleur des playoffs de la MLS Cup 2023, à savoir la ligue de football en Amérique du Nord.

La vidéo immersive sera disponible dès 2 heures du matin (heure française) et durera seulement cinq minutes. Elle sera gratuite pour tous ceux qui ont un Vision Pro et se concentrera sur les champions en titre de la coupe, les joueurs du Crew de Columbus et du Los Angeles Football Club (LAFC), avec la narration de Taylor Twellman et Jake Zivin, qui s’occupent du MLS Season Pass.

Voici ce qu’indiquait Apple lors de l’annonce initiale en février :

Bientôt, les utilisateurs de l’Apple Vision Pro pourront profiter du meilleur des playoffs de la MLS Cup 2023 dans le tout premier documentaire sportif capturé au format Apple Immersive Video. Les spectateurs vivront les moments les plus intenses au format 8K et en 3D, avec un champ de vision à 180 degrés, et l’Audio spatial pour être au cœur de chaque match.

L’Apple Vision Pro est disponible depuis presque deux mois maintenant et se veut toujours réservé aux États-Unis. Nous savons qu’il arrivera dans d’autres pays cette année, sans pour autant connaître la liste exacte. Néanmoins, Tim Cook a déjà évoqué la Chine et des fichiers de visionOS suggèrent que plusieurs pays européens, dont la France, y auront aussi le droit en 2024.