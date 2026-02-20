Les rumeurs ont déjà indiqué que le prochain MacBook low-cost aura le droit à plusieurs coloris. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple avait déjà prévu des coloris similaires pour le MacBook Air de 2022 avec sa puce M2. Un projet qui n’a finalement pas vu le jour.

Concept

De la couleur pour les MacBook

En octobre 2021, le leaker Dylandkt avait déjà indiqué qu’Apple envisageait des coloris inspirés de l’iMac de 24 pouces pour son MacBook Air avec le nouveau design. Le modèle avait finalement été lancé en juillet 2022 dans quatre teintes sobres : argent, lumière stellaire, gris sidéral et minuit. Le MacBook low-cost, qui devrait être présenté lors de l’événement d’Apple du 4 mars, représente donc une nouvelle tentative d’Apple pour mettre de la couleur sur les Mac portables. Mark Gurman de Bloomberg a précisé il y a peu que les teintes testées incluaient jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé, sans que la totalité de cette palette soit assurée d’être commercialisée.

Sur le plan technique, le MacBook « pas cher » s’éloignerait de la gamme habituelle : puce A18 Pro issue des iPhone 16 Pro plutôt qu’un processeur M, écran légèrement inférieur à 13 pouces et châssis aluminium fabriqué via un nouveau procédé de production plus rapide, développé par Apple pour contenir les coûts. Le prix cible serait bien en dessous de 1 000 dollars.

Ce positionnement tarifaire traduit une ambition de concurrencer directement les ordinateurs Chromebook sur le segment des étudiants et des entreprises, un marché qu’Apple n’a jamais su adresser avec ses gammes actuelles. Si les couleurs sont confirmées au lancement, le MacBook low-cost deviendrait le Mac portable le plus coloré depuis l’iBook G3 de la fin des années 90.