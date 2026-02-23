Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour 3.8 de son application Apple Sports. C’est l’occasion d’ajouter de nouvelles compétitions de football.

Davantage de football dans Apple Sports

Voici les notes de mises à jour d’Apple Sports pour la version 3.8 :

Suivez en temps réel les tournois masculin et féminin de la NCAA, avec des tableaux présentant les rencontres et les résultats de chaque tour pour vous permettre de suivre chaque match d’un simple coup d’œil.

Les fans en Amérique latine et aux Caraïbes peuvent désormais suivre leurs championnats et équipes favoris dans Apple Sports.

La liste des compétitions de football s’allonge avec le championnat du Brésil de football, le championnat de Colombie de football, le championnat du Chili de football, le championnat d’Équateur de football, le championnat d’Argentine de football et le championnat du Pérou de football.

Une nouvelle catégorie consacrée au football a été ajoutée à l’app pour vous permettre de trouver et de suivre plus facilement vos championnats et compétitions favoris, le tout en un seul et même endroit.

Pour rappel, la précédente mise à jour avait ajouté la Coupe de France pour le football.

L’application permet d’obtenir des informations en temps réel grâce aux événements en direct sur votre écran verrouillé ou sur les pages de matchs, notamment les cotes, les scores et les commentaires sportifs. Vous pouvez suivre des équipes, des ligues, des divisions et des tournois, et personnalisez votre vue d’accueil dans l’application. Aussi, vous pouvez mettre un widget sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux scores et aux calendriers des matchs à venir.

Ainsi, vous pouvez suivre le football et ses différentes compétitions (Ligue 1, Premier League, Serie ABundesligua, Ligue des Champions, etc), tout comme d’autres sports, dont la Formule 1, la NFL (football américain), le tennis, NBA, NHL et plus encore.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.