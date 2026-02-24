F1: Le Film, diffusé sur Apple TV dans de nombreux pays (sauf en France), poursuit sa moisson de récompenses. Son équipe en charge du design sonore a décroché deux distinctions majeures au Royaume-Uni en l’espace d’un week-end, confirmant au passage les qualités techniques du long-métrage.

Le 21 février 2026, l’Association of Motion Picture Sound (AMPS) a remis le prix de l’Excellence in Sound for a Feature Film à Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John et Dash Mason-Malik. La cérémonie s’est tenue dans les locaux londoniens de Warner Bros.

Sur scène, Gwendolyn Yates Whittle a salué « un immense honneur » et évoqué un travail « exigeant et ambitieux », fruit d’une collaboration étroite entre preneurs de son et monteurs. « Voir notre travail reconnu par des professionnels du son est à la fois humble et profondément gratifiant », a-t-elle déclaré.

Victoire aux Bafta face à une concurrence solide

Le lendemain, cap sur le Royal Festival Hall pour la cérémonie des Bafta. Nommé dans plusieurs catégories, le film produit avec le soutien d’Apple a remporté le trophée du Meilleur Son, devançant notamment « Une bataille après l’autre », « Frankenstein », « Sinners » et « Warfare ».

Le designer sonore Gareth John a souligné qu’« une équipe immense a travaillé sur ce film » avant de remercier le réalisateur Joe Kosinski, le producteur Jerry Bruckheimer ainsi qu’ Apple pour leur soutien constant.

Cap sur les Oscars

Déjà distingué au Royaume-Uni, F1: Le Film vise désormais les Oscars, où il concourt notamment dans les catégories du Meilleur Son et du Meilleur Film. La cérémonie se tiendra le 15 mars 2026 au Dolby Theatre à Hollywood.