Les actionnaires d’Apple ont rejeté une proposition d’audit externe sur les relations de l’entreprise avec la Chine lors de l’assemblée générale annuelle qui se tient aujourd’hui. Cette demande émanait du think tank conservateur américain National Center for Public Policy Research. Elle visait à contraindre le fabricant d’iPhone à évaluer les risques et les coûts liés à son « implication continue avec la République populaire de Chine ».

Pas d’audit sur Apple et sa dépendance à la Chine

La direction d’Apple s’était fermement opposée à cette initiative, estimant qu’elle fournit déjà des informations détaillées sur ses opérations internationales. L’entreprise a qualifié la proposition de « hautement prescriptive » et y a vu une tentative inappropriée de restreindre sa capacité à gérer ses stratégies commerciales. Comme à l’accoutumée, les actionnaires ont suivi la recommandation du conseil d’administration, écartant ainsi le spectre d’une enquête publique sur ce sujet sensible.

En parallèle, l’assemblée des actionnaires a validé l’ensemble des résolutions soutenues par la direction, dont la réélection du conseil d’administration, la ratification d’Ernst & Young comme auditeur et l’approbation de la rémunération des dirigeants. En 2025, Tim Cook, le patron d’Apple, a touché 74,3 millions de dollars. La structure de la rémunération repose majoritairement sur des attributions d’actions, valorisées à 57,5 millions de dollars. Son salaire de base demeure inchangé depuis 2016, s’établissant à 3 millions de dollars, complété par une prime en espèces de 12 millions de dollars liée aux résultats.

Pas de changement au conseil d’administration

Autre élément : la composition du conseil d’administration d’Apple este inchangée malgré une entorse aux règles internes. Historiquement, les membres ne peuvent se représenter après 75 ans. Pourtant, Apple a accordé une dérogation à deux figures clés : Ron Sugar (77 ans) et le président du conseil, Arthur Levinson (75 ans). Cette exception alimente les spéculations autour de la succession de Tim Cook, pressenti pour récupérer le fauteuil de président du conseil d’administration lorsqu’il quittera son poste de patron pour, visiblement, laisser sa place à John Ternus. Le maintien d’Arthur Levinson pourrait ainsi servir de transition en attendant ce mouvement stratégique.