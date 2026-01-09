Apple a révélé dans un document financier que son dirigeant Tim Cook a perçu une rémunération totale de 74,3 millions de dollars en 2025, un chiffre légèrement inférieur aux 74,6 millions de 2024. Ce montant dépasse l’objectif cible de 59 millions fixé par le conseil d’administration grâce aux primes liées à la performance de l’entreprise dans un contexte économique complexe.

Une rémunération de 74,3 millions de dollars en 2025

La structure de la rémunération du dirigeant repose majoritairement sur des attributions d’actions, valorisées à 57,5 millions de dollars. Son salaire de base demeure inchangé depuis 2016, s’établissant à 3 millions de dollars, complété par une prime en espèces de 12 millions de dollars liée aux résultats.

Le document détaille également 1,76 million de dollars d’autres compensations couvrant divers frais. Cette somme inclut les cotisations retraite, les primes d’assurance-vie, le paiement des congés et les coûts de sécurité. Pour des raisons d’efficacité et de sûreté, Apple impose à Tim Cook l’utilisation d’avions privés pour tous ses déplacements, qu’ils soient professionnels ou personnels.

L’année 2025 a exigé une gestion stratégique serrée face à un environnement opérationnel compliqué. Alors que le président Donald Trump a intensifié les tensions avec la Chine, marché crucial pour l’iPhone, Tim Cook a supervisé un ajustement rapide de la chaîne logistique. L’entreprise a transféré des volumes importants de production vers l’Inde, une manœuvre destinée à réduire l’exposition aux droits de douane.

Sur les marchés financiers, l’action Apple a enregistré une croissance à un chiffre, une performance en retrait par rapport à l’envolée de Nvidia ou d’autres géants de la tech. Le titre AAPL a toutefois été soutenu par les prévisions de Tim Cook anticipant un quatrième trimestre record, dont les résultats incluant les ventes de fin d’année seront publiés le 29 janvier.

Les autres dirigeants sont bien lotis

Au-delà de Tim Cook, Apple a rémunéré ses principaux dirigeants, tels que la directrice juridique sortante Kate Adams, le directeur des opérations Sabih Khan et la responsable des ressources humaines et Apple Store Deirdre O’Brien, avec des enveloppes avoisinant chacune 27 millions de dollars.

L’année a aussi été marquée par une transition financière. Luca Maestri, l’ancien directeur financier, a perçu 15,5 millions de dollars en 2025, tandis que son successeur Kevan Parekh a touché 22,5 millions de dollars pour sa prise de fonction.