Apple intensifie la production de ses iPhone en Inde, marquant un tournant stratégique pour réduire sa dépendance à la Chine, notamment pour les appareils destinés au marché américain. Selon Bloomberg, les quatre modèles d’iPhone 17 seront, pour la première fois, entièrement assemblés en Inde en vue de leur lancement en septembre.

Une expansion massive avec Tata et Foxconn

Apple s’appuie sur cinq usines en Inde, incluant de nouvelles installations exploitées par le groupe indien Tata à Hosur dans le Tamil Nadu, et par Foxconn près de l’aéroport de Bangalore. Ces sites, récemment opérationnels, renforcent la capacité de production indienne. D’ici deux ans, les usines contrôlées par Tata pourraient représenter jusqu’à la moitié de la production d’iPhone en Inde, consolidant le rôle du conglomérat comme partenaire clé d’Apple. Cette montée en puissance s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Make in India », qui vise à faire du pays un hub mondial de fabrication électronique.

Les exportations d’iPhone depuis l’Inde ont explosé, atteignant 7,5 milliards de dollars entre avril et juillet 2025, contre 17 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année fiscale précédente. Selon le cabinet Canalys, l’Inde a surpassé la Chine en tant que principal fabricant de smartphones exportés vers les États-Unis, un changement majeur pour l’industrie.

Une réponse aux droits de douane

Cette relocalisation intervient dans un contexte de tensions commerciales en lien avec les politiques de l’administration Trump. Des droits de douane de 50 % ont été imposés sur les importations indiennes, bien que les produits électroniques, dont les iPhone, aient été épargnés pour l’instant.

Tim Cook, patron d’Apple, a récemment annoncé un investissement de 600 milliards de dollars aux États-Unis sur quatre ans, en partie pour maintenir ces exemptions des droits de douane. Cependant, Donald Trump a exprimé son mécontentement face à l’expansion d’Apple en Inde, déclarant : « Je ne veux pas que vous construisiez en Inde. Vous pouvez construire en Inde pour le marché indien car l’Inde est l’un des pays avec les droits de douane les plus élevés au monde ».

La Chine, qui représente encore plus de 75 % de la production mondiale d’iPhone, a freiné les transferts technologiques vers l’Inde, compliquant les efforts d’Apple. Foxconn a dû rappeler des centaines d’ingénieurs chinois de ses usines indiennes, les remplaçant par des experts taïwanais et japonais à un coût plus élevé. Malgré ces défis, Apple poursuit ses plans, soutenu par des incitations gouvernementales indiennes et une main-d’œuvre qualifiée.