Tim Cook, le patron d’Apple, a vu son salaire annuel augmenter de 18% pour l’exercice fiscal 2024, atteignant un total de 74,6 millions de dollars. Ce montant marque une hausse par rapport aux 63,2 millions de dollars reçus en 2023 et aux 99,4 millions de dollars en 2022, bien que l’augmentation soit moins prononcée que celle observée lors de l’exercice précédent.

Pour 2024, Tim Cook a touché un salaire de base de 3 millions de dollars, identique à celui des deux années précédentes, mais il a également bénéficié de 58 millions de dollars en actions. De plus, son package salarial comprenait 12 millions de dollars en compensation non liée à des actions et 1,52 million de dollars en autres compensations.

Apple avait fixé une rémunération cible de 59 millions de dollars pour son dirigeant, mais ce dernier a gagné davantage grâce à la prime d’intéressement en espèces que les responsables reçoivent lorsqu’Apple obtient de bons résultats financiers.

L’année 2024 a été marquée par des résultats financiers solides pour Apple, notamment un chiffre d’affaires record de 24,97 milliards de dollars pour son activité de services au quatrième trimestre. Cette performance met en lumière les secteurs clés sur lesquels l’entreprise mise pour sa croissance, tels qu’Apple TV+, Apple Music et iCloud. Apple poursuit également ses efforts dans l’intelligence artificielle avec le développement d’Apple Intelligence.

Dans le même temps, d’autres dirigeants ont également vu leurs rémunérations augmenter, à l’image du directeur financier Luca Maestri (qui a depuis été remplacé) et du directeur des opérations Jeff Williams, dont les packages ont atteint 27,2 millions de dollars contre 27 millions de dollars un an plus tôt. Kate Adams (avocate générale) et Deirdre O’Brien (responsable des Apple Store) ont également touché cette somme.