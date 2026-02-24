Après des années de rumeurs persistantes, Blizzard a enfin levé le voile sur son projet mobile lié à la licence Overwatch. Ceux qui attendaient une adaptation fidèle d’Overwatch seront certainement déçus puisque l’éditeur annonce un tout nouveau titre baptisé Overwatch Rush, pensé dès le départ pour les smartphones.

Décrit comme un « hero shooter en vue du dessus conçu spécifiquement pour le mobile et situé dans l’univers Overwatch », le jeu adopte une approche très différente du FPS compétitif bien connu des joueurs PC et consoles. On notera aussi que ce Overwatch Rush est un spinoff des versions PC et consoles.

Des affrontements 4v4 rapides et adaptés aux écrans tactiles

Overwatch Rush proposera des matchs en 4 contre 4 mettant en scène plusieurs héros emblématiques de la franchise, le tout sur des cartes inspirées de lieux familiers. Le style visuel se veut plus cartoon et stylisé, un choix assumé qui permet d’améliorer la lisibilité sur petit écran et qui s’avère mieux adapté à la vue aérienne.

BALL x PIT is going MOBILE! 📱🏐 🗓️ Launching on iOS & Android March 12 💸 Try-before-you-buy: try it for free, no ads! Love it? Unlock the full game with a single in-app purchase and keep BALLing forever! Pre-order now on the App Store and Google Play! pic.twitter.com/3MmJ6dGNzp — BALL x PIT 🏐 REGAL UPDATE OUT NOW (@BALLxPIT) February 23, 2026

Blizzard promet des affrontements « rapides et dynamiques » calibrés bien sûr pour des sessions courtes. Les commandes seront entièrement tactiles et le gameplay mettra l’accent sur le combat centré sur les héros, avec des options de personnalisation adaptées aux joueurs solo comme aux équipes organisées.

Un développement dédié et un modèle free-to-play

Le studio précise en outre qu’une équipe interne distincte est exclusivement dédiée à Overwatch Rush, et ce afin de préserver les ressources du jeu principal. Le titre sera free-to-play et sortira sur Android et iOS, une première phase de bêta étant prévue prochainement.

Après des incursions réussies sur mobile avec Diablo Immortal et Warcraft Rumble, Blizzard confirme sa volonté d’ancrer durablement ses franchises majeures sur smartphones. On n’oubliera pas aussi que ce jeu doit probablement beaucoup à Sarah Bond, l’ex patronne des studios Xbox, qui avait beaucoup poussé en interne pour ouvrir les grosses franchises de Microsoft sur mobile (Blizzard appartient à la firme de Redmond).