En enfilant l’Apple Vision Pro, l’utilisateur ne regarde plus un décor : il y entre. Derrière cette sensation de présence se cache un travail minutieux mené par les équipes de visionOS. Chaque environnement — d’un lac alpin à la surface d’une lune lointaine — est pensé comme une expérience émotionnelle avant d’être un exploit technique.

Lors d’un échange réalisé directement dans le casque via FaceTime, les Personas spatialisés sont de plus en plus réalistes : expressions faciales affinées, regard plus naturel, micro-mouvements crédibles ; avec visionOS 26, Apple cherche à rendre l’interaction virtuelle socialement fluide, et pour tout dire presque intuitive.

Des paysages terrestres reconstruits en 3D

Photogrammétrie, LiDAR et paysages sonores

Pour les environnements immersifs inspirés de sites réels comme le mont Hood ou Yosemite, les équipes multiplient les relevés sur le terrain : captations panoramiques 360°, textures haute définition, scans LiDAR. L’objectif n’est pas de produire une simple image, mais une reconstitution spatio-temporelle cohérente. « La nature est notre point de départ », explique Matt Dessero, designer en interface . « Nous nous demandons quelle atmosphère ces environnements vont créer pour nos utilisateurs. Vont-ils susciter un sentiment de calme ? Favoriser la concentration ? Éveiller un sentiment d’émerveillement ? »

env immersif 2

Le son joue un rôle central. Des maillages acoustiques spécifiques simulent la réverbération contre la roche ou l’absorption par une forêt dense.« Nous accordons une attention toute particulière à ces détails et à l’ambiance sonore », explique Yuri Imoto, un membre de la division visionOS, « parce que nous voulons vraiment nous assurer que l’environnement paraisse vivant et qu’il ne donne pas l’impression d’être une scène figée dans laquelle on se contente d’être assis. » Cette approche sensorielle renforce l’illusion d’un espace habité plutôt qu’observé.

Jupiter depuis Amalthea : l’espace comme nouveau terrain de jeu

Avec l’environnement Jupiter, Apple franchit un cap. L’utilisateur se tient sur Amalthea, lune de moins de 160 km de diamètre, choisie pour offrir une vue spectaculaire mais équilibrée de la géante gazeuse. Faute d’images détaillées, les designers ont collaboré avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour modéliser une surface composée de roches et de glace aux teintes rougeâtres.

envi immersif Jupiter

Pour la première fois, l’environnement introduit une interaction temporelle : il est possible d’accélérer le passage du jour et d’observer les tempêtes joviennes évoluer en temps réel. Au fil de ces créations, une « philosophie » se dessine : privilégier l’intention émotionnelle, puis pousser la précision technique jusqu’au moindre détail. Plus qu’un décor, chaque environnement du Vision Pro devient un lieu à explorer, où la technologie doit s’effacer au profit de l’expérience.