Après trois ans d’absence, Ted Lasso s’apprête à faire son grand retour sur Apple TV. La plateforme avait déjà évoqué une diffusion à l’été 2026, mais une précision vient d’être apportée par l’une des stars de la série.

Interrogée par Deadline, l’actrice Hannah Waddingham a laissé échapper une information clé concernant la date de lancement. « Août, je crois. Est-ce que j’ai le droit de dire août ? Août !… Je pense que c’est en août », a déclaré l’actrice avec enthousiasme (pour rappel, Hannah Waddingham joue la patronne du club de foot entrainé par Ted Lasso). Cette confirmation officieuse sera probablement « validée » par Apple d’ici quelques semaines…

Un nouveau défi pour le coach emblématique

Les “Lady Greyhounds” au cœur de l’intrigue

Cette nouvelle saison marquera un tournant narratif. Le personnage incarné par Jason Sudeikis entraînera désormais une équipe féminine, surnommée les “Lady Greyhounds”. Un choix qui promet d’explorer de nouvelles dynamiques sportives et humaines, tout en conservant l’humour et la bienveillance qui ont fait le succès de la série.

Hannah Waddingham says ‘Ted Lasso’ season 4 is “a whole different deal,” and talks the possibility of returning for a fifth season #BAFTAs pic.twitter.com/RcMxqCzinl — Deadline (@DEADLINE) February 23, 2026

Pour rappel, la première saison avait été lancée en août 2020, suivie d’une saison 2 en juillet 2021 et d’un troisième chapitre diffusé au printemps 2023. Ce positionnement estival pour la saison 4 n’est donc pas anodin.

Un timing bien pensé

On notera que la sortie en août 2026 interviendra peu après la Coupe du monde de football organisée en juillet en Amérique du Nord, un calendrier particulièrement bien choisi donc pour une série qui va tout de même (largement) au delà des simples tribulations d’un club de foot.