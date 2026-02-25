Apple devrait annoncer la semaine prochaine son MacBook low-cost juste avant ou lors de l’événement « Apple Experience » du 4 mars. Ce sera le premier MacBook sans suffixe Air ou Pro à utiliser un processeur Apple, avec un prix désormais estimé entre 699 et 749 dollars, contre 599 dollars au départ. Cela s’explique par la pénurie des composants.

Le MacBook « pas cher » attendu pour les prochains jours

Le nom « MacBook » marque un retour. Apple l’avait utilisé de 2006 à 2012, puis de 2015 à 2019, mais exclusivement sur des Mac portables avec des processeurs Intel. Sa réapparition avec un processeur Apple représente donc une première. La production en masse de l’appareil, initialement planifiée fin 2025, a été décalée au premier trimestre de 2026. C’est Digitimes qui confirme aujourd’hui les travaux en cours et précise que les pressions sur les coûts de mémoire (RAM) et de batteries, communes à tout le secteur de la tech, ont aussi contribué à faire glisser le prix vers le haut. Cela oblige Apple à négocier pour éviter des tarifs trop élevés.

Les caractéristiques attendues sont les suivantes :

Puce A18 Pro (le même processeur que l’on retrouve dans l’iPhone 16 Pro), à la place d’une puce M (M1, M2, M3, etc)

Écran de 12,9 pouces, légèrement plus compact que le MacBook Air actuel

8 Go de RAM, en cohérence avec les caractéristiques de la puce A18 Pro

Des ports USB-C standards sans Thunderbolt

Apple a également testé plusieurs coloris, à savoir jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent et gris foncé. Cependant, il est possible qu’Apple en sélectionne seulement quelques-uns pour le produit final et non la totalité.

Selon la fuite du jour, Apple devrait vendre 15 à 16 millions de MacBook low-cost lors des deux premières années. Les livraisons en volume sont attendues dès mars, en cohérence avec une annonce lors de l’événement de la semaine prochaine. Le MacBook devrait adopter un design proche de celui du MacBook Air existant tout en embarquant une connectique et une quantité de RAM en retrait pour tenir le positionnement entrée de gamme.