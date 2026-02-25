Les jeux mobiles ont généré 52,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur l’App Store en 2025, dépassant ainsi le Google Play Store (Android) et Steam réunis, selon le rapport State of Gaming 2026 de Sensor Tower. La croissance n’a pourtant été que de 0,6 %, pendant que Steam progressait de 13 % et que les téléchargements reculaient sur les deux grandes boutiques mobiles.

L’App Store frappe fort avec les jeux

Le Google Play Store, à savoir la boutique d’applications sur Android, a engrangé 30 milliards de dollars en 2025, et Steam 11,7 milliards de dollars. L’App Store reste hors catégorie en matière de revenus bruts, mais la dynamique de croissance raconte une autre histoire : Steam enregistre une hausse de 13 % sur l’année, soit une progression 20 fois plus rapide que l’App Store. En nombre de téléchargements, les deux boutiques mobiles reculent sur la même période : l’App Store passe à 7,8 milliards (-5,7 %) et le Google Play Store à 42,4 milliards (-7,3 %), tandis que Steam progresse à 857 millions (+6 %).

Les nouvelles sorties de jeux suivent une logique similaire. Le Google Play Store sur Android a accueilli 150 000 nouveaux titres en 2025, en hausse de 45,9 %, contre 55 300 sur l’App Store (+11,4 %) et environ 20 000 sur Steam (+8,4 %). En toile de fond, une rupture structurelle s’est confirmée : pour la première fois, les utilisateurs ont dépensé plus sur des applications que sur des jeux mobiles, malgré 444 milliards d’heures de jeu enregistrées dans le monde et une légère progression des revenus totaux du marché (+1 % par rapport à 2024).

Roblox a écrasé la concurrence en 2025 avec une moyenne de 450 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont près de 100 millions sur iOS. Sur le marché américain, la plateforme s’impose comme le premier jeu chez les hommes comme chez les femmes dans la tranche de 18-54 ans. Clash Royale arrive en deuxième position chez les joueurs masculins. C’est Block Blast! du côté des joueuses. Pour les 55 ans et plus, NYT Games prend la tête du classement.