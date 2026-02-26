Le lancement du Samsung Galaxy S26 Ultra lors du dernier Galaxy Unpacked relance la rivalité avec l’iPhone 17 Pro Max. Deux modèles XXL, deux visions du haut de gamme, et une bataille technologique qui se joue sur tous les terrains : écran, photo, performances et autonomie.

Design et écran : deux géants presque jumeaux

Avec leurs dalles de 6,9 pouces, les deux smartphones visent clairement les amateurs de grands formats. L’iPhone 17 Pro Max mise sur un écran Super Retina XDR OLED avec ProMotion jusqu’à 120 Hz et un pic de luminosité atteignant 3 000 nits en extérieur. En face, le Galaxy S26 Ultra embarque une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 Hz compatible HDR10+, également annoncée à 3 000 nits. A noter que l’écran de l’iPhone 17 Pro Max grimpe aussi jusqu’à 120 Hz et affiche au format HDR10, sans oublier la gestion du True Tone.

Samsung conserve un petit plus sur la définition (3 120 x 1 440 pixels contre 2 868 x 1 320 pour Apple, ce qui sera indiscernable à l’œil nu), même si au final le True Tone donne un léger avantage à l’écran du 17 Pro. Côté matériaux, les deux marques optent désormais pour l’aluminium. Le modèle Samsung se montre très (très) légèrement plus fin (6,43 mm pour le Galaxy S26 contre 6,44 mm pour l’iPhone 17 Pro Max) et plus léger.

Photo et vidéo : polyvalence contre gros capteur

Un arsenal impressionnant chez Samsung

Le Galaxy S26 Ultra frappe fort avec un capteur principal de 200 Mpx, épaulé par deux téléobjectifs (3x et 5x périscopique) et un ultra grand-angle de 50 Mpx. Il propose la vidéo 8K à 30 i/s et mise sur l’IA pour optimiser les scènes et le zoom numérique.

Apple mise sur l’optimisation

L’iPhone 17 Pro Max repose de son côté sur trois capteurs de 48 Mpx, dont un téléobjectif tétraprisme capable d’un zoom optique étendu jusqu’à 8x. Apple privilégie la stabilisation avancée, le Dolby Vision en 4K jusqu’à 120 i/s et des traitements maison comme le Photonic Engine ou le ProRAW, sans oublier la fonction Camera Control. Là encore, et même si le capteur principal du S26 et l’enregistrement 8K sont de beaux avantages de ce modèle, l’iPhone 17 Pro Max cumule des atouts à priori un peu plus importants (ProRAW, Dolby Vision, téléobjectif 8x). Le capteur frontal de l’iPhone 17 Pro est un 18 megapixels (avec fonction Center Stage), contre 12 megapixels sur le S26.

Performances, batterie et fonctionnalités

L’A19 Pro d’Apple et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm placent ces deux modèles au sommet des performances. Les premiers tests indiquent un assez net avantage d’Apple en performances monocœur, tandis que Samsung prend légèrement le dessus dans les traitements multicoeurs. Les deux modèles intègrent le Wi-Fi 7, la 5G et l’USB-C, mais l’iPhone 17 Pro propose aussi l’Ultra Wideband Gen 2, le LTE Gigabit, ainsi que la connexion 5G en 6GHz et mmWave. Le 17 Pro Max dispose en outre de la fonction SOS par Satellite.

Autonomie : net avantage à l’iPhone

Côté autonomie, Apple annonce jusqu’à 39 heures de lecture vidéo, contre 31 heures pour Samsung. L’avantage va ici clairement à l’iPhone 17 Pro Max sur une caractéristique essentielle du smartphone, sachant que Samsung, comme bien d’autres fabricants Android, a tendance à être un poil optimiste sur les estimations d’autonomie. Le Galaxy conserve cependant un atout exclusif, soit la recharge sans fil inversée. Le mobile de Samsung dispose aussi d’un stylet intégré, finalement son plus gros élément différenciateur vis à vis de l’iPhone 17 Pro Max.

Niveau tarifs, et c’est tout de même une surprise, l’iPhone 17 Pro Max est moins cher en version de base que son concurrent direct, soit 1 199 dollars pour l’iPhone 17 Pro avec 256 Go de stockage contre 1 299 dollars pour le Galaxy S26 (toujours avec 256 Go de stockage). A moins d’être un pur aficionado de l’écosystème Android, l’iPhone garde donc une petite longueur d’avance sur le très haut de gamme (plus autonome, un poil plus puissant, mieux doté en terme de connectivité), ce qui n’est pas tout à fait une surprise.