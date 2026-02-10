Quelle est la différence d’autonomie entre un iPhone connecté en 5G en comparaison avec un modèle uniquement connecté en Wi-Fi ? La chaîne YouTube PhoneBuff a fait le test avec des iPhone 17 Pro Max pour voir l’impact énergétique du réseau. Voici les résultats.

Le protocole repose sur une simulation d’usage grand public destinée à reproduire une journée type. L’iPhone 17 Pro Max est utilisé une fois en 5G et une fois en Wi‑Fi, sur les mêmes activités.

Le test mélange plusieurs usages afin de ne pas réduire l’autonomie à un seul scénario : appels, SMS, navigation Web, streaming vidéo sur Disney+, Instagram et FaceTime. Le temps d’écran allumé avec le temps de veille sont également pris en compte. Aussi, les deux smartphones restent dans un lieu fixe, sans scénario de déplacement ni de bascule entre antennes réseau. Cette dernière limite compte car la bascule entre les antennes des opérateurs peut être énergivore si elle est fréquente et elle n’est pas couverte ici. L’écart observé est donc à lire comme un point de repère, pas comme une valeur universelle.

L’iPhone en Wi-Fi tient plus longtemps que le modèle 5G

Dans ce test précis, l’iPhone 17 Pro Max en 5G atteint 10 heures et 22 minutes de temps d’écran allumé, avec en plus 16 heures de veille. Au moment où le modèle en 5G s’éteint, l’iPhone 17 Pro Max en Wi‑Fi affiche encore 25 % de batterie, ce qui correspond à environ 3 heures d’utilisation supplémentaires.

Les résultats peuvent varier selon l’endroit, les conditions réseaux et les usages. Aussi, l’écart entre 5G et Wi‑Fi pourrait être plus marqué dans une zone où le signal 5G est plus faible.

Ce benchmark est intéressant pour les iPhone 17 Pro qui s’appuient sur des modems 5G de Qualcomm. Il serait maintenant intéressant de répéter le test sur des iPhone dotés de modems Apple (C1 et C1X), à savoir les iPhone Air et iPhone 16e. Apple met en avant l’efficacité énergétique comme avantage de ses designs internes. De leur côté, les iPhone 18 Pro sont attendus pour avoir le prochain modem C2 d’Apple.