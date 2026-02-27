Apple TV poursuit son expansion internationale et le Brésil s’impose désormais comme un territoire majeur pour la stratégie du service. Dans un entretien accordé au quotidien brésilien Folha de S. Paulo, Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, affirme que le pays constitue désormais le deuxième plus grand marché mondial de la plateforme en nombre d’abonnés — et le plus dynamique en termes de croissance.

Le dirigeant souligne également que le groupe suit de près les discussions autour d’une éventuelle réglementation du streaming au Brésil, qui pourrait imposer des quotas de contenus locaux. “Cela n’avance pas aussi vite que je le souhaiterais, surtout si l’on veut atteindre un très haut niveau de qualité, mais nous y parviendrons”, explique le SVP, ajoutant que le potentiel créatif du pays est considérable.

Apple réaffirme son attachement aux sorties en salles

Pour rappel, et à l’occasion d’un récent événement dédié aux nouveautés Apple TV pour 2026, Eddy Cue avait aussi insisté sur l’importance du cinéma traditionnel. Malgré la montée en puissance du streaming, Lors de cet entretien, le SVP a confirmé qu’Apple allait continuer à sortir certains films en salles via des partenariats avec des distributeurs historiques : »Mais rien ne remplace cette expérience : regarder un film collectivement, aller au cinéma pour un rendez-vous, passer la soirée avec des amis ou avec ses enfants devant un film. C’est quelque chose de véritablement unique, et je pense que cela prendra encore plus de valeur avec le temps. »

Netflix, Warner et des collaborations maintenues

Interrogé sur le rapprochement entre Netflix et Warner Bros., partenaires d’Apple sur plusieurs productions dont F1: le film, Cue se veut rassurant : « Nous entretenons d’excellentes relations avec les équipes de Netflix, je les connais depuis longtemps, et il en va de même pour notre relation avec Warner. Ils évoquent publiquement la sortie de films en salles et je connais très bien Ted (Sarandos). Suffisamment bien pour être convaincu que nous continuerons à travailler ensemble à l’avenir. »

Il est bon de noter que cette nuit, Netflix a renoncé au rachat de Warner Bros après la dernière offre de Paramount.