Apple Music et le chocolatier allemand Ritter Sport lancent une édition limitée conjointe : cinq tablettes de chocolat au lait arborant les pochettes d’albums iconiques de la musique allemande, disponibles dès le 2 mars en Allemagne pour 1,99 euro pièce.

Apple Music offre un mois avec… du chocolat

La collaboration, baptisée « Ritter Sport x Apple Music édition limitée », joue sur une évidence : la tablette de chocolat de 100 grammes de Ritter Sport se prête naturellement au format de pochette d’album. Au dos de chaque tablette, un QR Code renvoie directement vers l’album correspondant sur Apple Music et débloque un essai gratuit d’un mois accessible même sans acheter la tablette.

La sélection couvre quatre décennies et quatre genres distincts :

Muttersprache – Sarah Connor (pop)

RAOP – Cro (rap)

Farbenspiel – Helene Fischer (Schlager)

Zum Glück in die Zukunft II – Marteria (rap)

Crazy World – Scorpions (rock)

Les cinq albums sont disponibles en Dolby Atmos sur Apple Music, ce qui donne à l’opération une dimension sonore au-delà du simple habillage visuel.

La campagne a d’abord été teasée par Ritter Sport sur ses réseaux sociaux avec une image d’une tablette de chocolat bleu ciel affichant la mention « Bientôt » avec des écouteurs EarPods qui en dépassent. Ce teaser a également été présent sur les écrans des gares pour les trains et métros.

« Pour moi, cette collaboration est une correspondance parfaite car elle réunit deux marques appréciées et les deux choses probablement les plus émotionnelles de la vie : la musique et le chocolat », a déclaré un responsable Ritter Sport. Les tablettes seront disponibles dans les commerces allemands ainsi que dans les deux boutiques de Ritter Sport à Waldenbuch et Berlin jusqu’à épuisement des stocks.