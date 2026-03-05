Apple a modifié discrètement la composition de la boîte de ses ordinateurs portables en Europe : les nouveaux MacBook présentés hier — dont les MacBook Neo, MacBook Air et MacBook Pro — sont désormais vendus sans adaptateur secteur au Royaume-Uni et dans plusieurs pays de l’Union européenne, dont la France, l’Allemagne, l’Italie ou bien encore l’Espagne.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie déjà amorcée l’an dernier avec certaines configurations du MacBook Pro 14 pouces. Désormais, la règle s’étend à toute la nouvelle génération d’ordinateurs portables Apple commercialisés sur ces marchés.

Un adaptateur secteur à acheter séparément

Concrètement, les acheteurs européens qui souhaitent disposer d’un chargeur devront l’ajouter manuellement lors de l’achat ou se le procurer séparément après coup. Le câble de recharge reste néanmoins inclus dans la boîte. Chaque MacBook continue en effet d’être livré avec un câble USB-C ou un câble MagSafe 3 selon le modèle. Seul l’adaptateur secteur disparaît du contenu standard du packaging.

Dans d’autres régions du monde, notamment aux États-Unis, Apple continue en revanche de fournir un chargeur avec ses ordinateurs portables. Par exemple, le MacBook Neo est livré avec un adaptateur USB-C de 20 W, tandis que les configurations les plus puissantes du MacBook Pro 16 pouces incluent un bloc d’alimentation USB-C de 140 W.

Une décision liée aux nouvelles normes européennes

Cette décision s’inscrit dans le contexte des nouvelles réglementations européennes visant à réduire les déchets électroniques et à encourager la standardisation des chargeurs. L’idée est simple : de nombreux utilisateurs possèdent déjà plusieurs adaptateurs compatibles USB-C.

En supprimant cet accessoire de la boîte, Apple peut réduire la taille des emballages, optimiser le transport et limiter l’impact environnemental lié à la production de chargeurs supplémentaires.

Pour les utilisateurs qui disposent déjà d’un adaptateur USB-C compatible, cette mesure devrait passer inaperçue. Mais pour les nouveaux acheteurs en revanche, il devient nécessaire de prévoir un accessoire supplémentaire au moment de l’achat d’un nouveau MacBook.