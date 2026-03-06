Apple aurait commencé à restreindre l’accès à plusieurs applications développées par ByteDance sur l’App Store américain. Selon des informations rapportées tout récemment, certains utilisateurs situés aux États-Unis ne peuvent plus télécharger ni mettre à jour plusieurs apps appartenant au groupe chinois, même lorsqu’ils utilisent un compte App Store configuré pour la Chine.

Cette mesure concerne notamment des applications populaires comme CapCut, Lemon8, Lark ou encore Hypic, toutes éditées par la maison mère de TikTok. Lorsqu’un téléchargement est tenté depuis le territoire américain, un message indique désormais que l’application n’est pas disponible dans la région de l’utilisateur.

Une restriction liée au contexte autour de TikTok

Le timing de ces blocages semble correspondre aux récents changements concernant TikTok aux États-Unis. L’application a récemment fait l’objet d’une restructuration visant à séparer ses opérations américaines du reste des activités de ByteDance.

Dans ce contexte politique et réglementaire sensible, les autorités américaines surveillent de près les entreprises technologiques liées à la Chine, notamment sur les questions de sécurité des données et de souveraineté numérique.

Des limitations déjà évoquées dans la documentation d’Apple

Des applications retirées du marché américain

Une ancienne page d’assistance d’Apple indiquait déjà qu’à partir du 19 janvier 2025, une liste d’applications appartenant à ByteDance ne serait plus disponible sur l’App Store aux États-Unis.

Selon cette documentation, les utilisateurs ayant déjà installé ces applications sur leur iPhone ou iPad peuvent continuer à les utiliser normalement. En revanche, il leur est impossible de les télécharger à nouveau s’ils les suppriment de leur appareil.

Des restrictions aussi pour les voyageurs étrangers

Les voyageurs étrangers présents temporairement aux États-Unis pourraient également rencontrer des restrictions d’accès. Une fois sortis du territoire américain, toutes les fonctionnalités et possibilités de téléchargement redeviendraient accessibles dans les régions où ces applications sont officiellement disponibles.

Ni Apple ni ByteDance n’ont pour l’instant commenté publiquement ces restrictions.