Outre les belles vidéos immersives d‘Apple et les usages qui se multiplient dans le secteur pro, le Vision Pro est aussi un formidable outil de pédagogie scientifique. Preuve en est l’app CrystalRoom (Lien App Store – Gratuit – Apple Vision Pro) permet de visualiser des structures cristallines dans une environnement AR, et avec un grand degré de précision.

L’app permet ainsi de visualiser « les arrangements atomiques en véritable espace 3D » que l’on peut faire pivoter afin de mieux visualiser les cellules unitaires.

De nombreuses fonctionnalités

Les fonctionnalités sont nombreuses et devraient ravir les enseignants ou les étudiants dans le domaine :

– 6 structures cristallines intégrées couvrant tous les principaux systèmes cristallins : Diamant, Or, NaCl, Pérovskite, Quartz et Rutile

– Interaction 3D complète — rotation, zoom et exploration sous tous les angles

– Mode espace immersif — placez votre structure cristalline directement dans votre pièce

– Extension de supercellule — visualisez des répétitions allant de 1×1×1 jusqu’à 5×5×5

– Mesure des distances et angles de liaison — touchez les atomes pour mesurer

– Légende des éléments et panneaux d’information sur les atomes

– Importation de vos propres fichiers CIF (déverrouillage unique)

– Animation de rotation automatique pour les présentations et démonstrations

Voilà donc de quoi remplir son cerveau de nouvelles connaissances tout en en prenant plein les mirettes. Fortement conseillé donc…