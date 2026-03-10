Apple lance cette semaine deux écrans, mais un seul retient vraiment l’attention. Le Studio Display est une mise à jour cosmétique de l’existant. Le Studio Display XDR, lui, remplace le Pro Display XDR et occupe un créneau que personne d’autre n’adresse : un écran Mini-LED 5K de 27 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Les premiers tests confirment son intérêt.

Sur le Studio Display standard, The Verge est expéditif : même dalle que le modèle précédent, même luminosité et mêmes qualités d’image. Les améliorations se limitent à la caméra, aux haut-parleurs et aux ports. Un acheteur de l’ancienne version n’a aucune raison de migrer sur la nouvelle.

Le Studio Display XDR : une dalle sans concurrent direct

Marques Brownlee (MKBHD) formule le verdict le plus net : le Studio Display XDR est « meilleur à tous points de vue » que le Pro Display XDR avec une luminosité supérieure, un contraste amélioré, moins de halo et un port Thunderbolt supplémentaire. The Verge parle de « grande amélioration » grâce au rétroéclairage Mini-LED, avec des images et du texte nets et clairs, et un débordement lumineux limité par le contrôle de gradation locale. La dalle atteint 2 000 nits en luminosité de pointe, ce que The Verge décrit comme « très lumineux à une distance normale de bureau ». La caméra de 12 mégapixels et les haut-parleurs intégrés reçoivent des retours positifs pour les appels et le multimédia.

PetaPixel salue une qualité de fabrication « phénoménale », mais relève trois éléments qui peuvent déranger : le câble d’alimentation intégré non amovible, les arêtes vives du pied et les bordures épaisses autour de la dalle. Sur la colorimétrie, l’écran s’avère précis sur tous les profils et à tous les niveaux de luminosité, mais la couverture du gamut Adobe RGB ne dépasse pas 86 %. Une légère déviation de contraste apparaît dans le coin supérieur droit, mais ce sera invisible à l’œil nu pour la plupart des utilisateurs.

L’affichage 120 Hz est un argument de compatibilité concret : l’écran se synchronise naturellement avec notamment le MacBook Pro qui partage ce taux de rafraîchissement, formant la meilleure association possible pour cet ordinateur. MKBHD nuance toutefois le positionnement : Apple ne semble pas viser exclusivement les professionnels, ce marché étant trop restreint, mais davantage un usage mixte mêlant l’aspect créatif et la bureautique haut de gamme.

Les limites du Mini-LED face à l’OLED

Les réserves convergent sur un point technique inévitable : le Mini-LED reste de la technologie LED. Des tests notent que les débordements lumineux sont plus prononcés qu’avec l’OLED et que les angles de vision sont moins larges. PetaPixel confirme que le contenu HDR est convaincant, sans saccade ni déchirement d’image, mais que le contraste et les niveaux de noir ne rivalisent pas avec l’OLED. La concurrence directe est quasi inexistante sur ces spécifications précises, si ce n’est l’Asus ProArt OLED comme l’alternative la plus proche avec l’avantage des noirs absolus que la technologie OLED procure naturellement.

Prix et date de sortie

Les Studio Display et Studio Display XDR sont déjà disponibles en précommandes. Le premier débute à 1 699 euros, là où le second commence à 3 499 euros. La commercialisation se fera le 11 mars. Il est possible d’acheter un modèle chez Amazon, à la Fnac ou chez Boulanger.