À l’approche du 50e anniversaire d’Apple — fondée le 1er avril 1976 — le journaliste technologique David Pogue (correspondant de CBS Sunday Morning) sort un ouvrage ambitieux consacré à la trajectoire du géant de Cupertino : Apple: The First 50 Years (trad : Apple, les 50 premières années). Un livre-fleuve de 608 pages, richement illustré, qui entend revisiter un demi-siècle d’innovations, de paris industriels… et aussi de faux pas.

Une enquête nourrie par plus de 150 entretiens

L’auteur s’appuie sur des interviews menées avec plus de 150 acteurs clés de l’aventure Apple, de Steve Wozniak à John Sculley, en passant par Jony Ive. Fait notable, Pogue explique avoir également pu échanger avec des designers, ingénieurs et dirigeants actuels, une coopération rarement accordée par la firme de Cupertino, réputée pour sa culture du secret. Le descriptif de l’ouvrage précise que ce dernier « Le livre démonte des mythes tenaces ; emmène le lecteur dans les coulisses des succès titanesques (450 millions d’iPod, 700 millions d’iPad, 2,2 milliards d’iPhone) comme des échecs riches d’enseignements (Lisa, Apple III, MobileMe) ; et analyse les forces qui mettent à l’épreuve la domination d’Apple au moment où l’entreprise entame son second demi-siècle ».

Pour l’occasion, Tim Cook a accordé un entretien exceptionnel à Pogue (voir ci-dessous), entretien dans lequel le CEO rappelle les principales caractéristiques d’une entreprise technologique pas tout à fait comme les autres.

Succès mythiques, échecs instructifs

Une fresque qui casse des idées reçues

Apple: the First 50 Years revient donc autant sur les triomphes industriels que sur les impasses. On y croise les grandes sagas produits, mais aussi des épisodes moins glorieux comme l’échec du Lisa (malgré la révolution technologique), du Newton (le premier PDA) ou bien encore de MobileMe, avec un unique fil rouge : comprendre comment Apple a su se réinventer à plusieurs reprises.

Apple: The First 50 Years est disponible depuis depuis quelques heures sur Amazon en version papier, numérique et audio. Un extrait a également été publié en ligne par CBS. Ah oui évidemment, l’ouvrage est écrit en anglais, donc on ne le recommandera pas à ceux qui ne lisent pas Harry Potter dans la langue d’origine.