L’Inde veut verrouiller sa montée en puissance dans la production mondiale de smartphones — et, en filigrane, attirer encore davantage d’iPhone. À New Delhi, le gouvernement travaille sur une nouvelle version de son programme d’incitations industrielles, alors que le dispositif actuel arrive à échéance fin mars 2026. Le pays dirigé par Narendra Modi veut devenir une alternative crédible à la Chine… tout en limitant les tentations de relocalisation vers les États-Unis.

Une production toujours plus orientée vers l’export

Le futur programme, encore en discussion avec les fabricants, pourrait lier plus directement les aides aux performances à l’export. Contrairement au schéma précédent, centré sur l’augmentation de la production domestique, la prochaine phase encouragerait explicitement l’assemblage en Inde pour expédier vers les marchés internationaux. Les premières mesures viseraient des investissements démarrant à partir d’avril 2026.

L’iPhone comme locomotive… mais pas uniquement

Ces incitations s’inscrivent dans la stratégie industrielle du Premier ministre Narendra Modi, qui ambitionne de porter le secteur électronique à 500 milliards de dollars par an d’ici 2030 (environ 460 milliards d’euros). Sur l’exercice 2024-2025, l’Inde aurait produit près de 60 milliards de dollars de téléphones (environ 55 milliards d’euros), avec des exportations autour de 21,7 milliards de dollars (environ 20 milliards d’euros).

Pourquoi Apple a intérêt à suivre

Un quart de la production mondiale… et une marge de progression

Apple assemble des iPhone en Inde depuis 2017, et la montée en volume s’est accélérée : environ 55 millions d’iPhone y auraient été produits en 2025, contre 36 millions en 2024. L’Inde représenterait désormais près d’un quart de la production mondiale d’iPhone, avec Foxconn, Tata Electronics et Pegatron parmi les sous-traitants.

Reste cependant une contrainte : l’assemblage en Inde peut être 5 à 10% plus coûteux, faute d’un écosystème composants aussi dense qu’en Chine. Les nouvelles aides visent précisément à compenser cet écart et à faire de l’Inde un hub d’exportation durable pour la chaîne iPhone.