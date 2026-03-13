C’était annoncé depuis plusieurs semaines : Sebastiaan de With, cofondateur et designer derrière les applications iPhone Halide et Lux, a annoncé intégrer l’équipe Human Interface Design de la firme de Cupertino. Pour de With, c’est un retour « à la maison » : le designer a en effet déjà collaboré avec Apple par le passé en tant que freelance sur des projets liés à Find My, MobileMe et iCloud.

Réorganisation de l’équipe design

Cette arrivée intervient alors que la branche design d’Apple traverse une période de changements. Alan Dye, vice-président en charge du Human Interface Design depuis 2015, a quitté l’entreprise en décembre pour rejoindre Meta. Le relais a été repris par Stephen Lemay, un vétéran du design Apple avec plus de deux décennies d’expérience au sein du groupe.

En parallèle, plusieurs informations indiquent que John Ternus, actuel responsable de l’ingénierie hardware, jouerait un rôle de supervision plus large sur les équipes design. Le dirigeant est régulièrement cité comme l’un des successeurs possibles de Tim Cook à la tête d’Apple.

De l’app photo premium à l’interface utilisateur

Un designer reconnu dans l’écosystème iOS

Halide s’est imposée comme l’une des références des apps photo « pro » sur iPhone, notamment grâce à une interface très soignée et à des choix ergonomiques pointus. Au-delà d’Apple, Sebastiaan de With a également travaillé pour Sony, Mozilla, Oracle ou HP. Un parcours plus que solide en somme…

Son recrutement pourrait renforcer la priorité d’Apple sur la cohérence des interfaces, les usages créatifs et les contrôles avancés, au moment où iOS et ses appareils photo deviennent des outils de production pour un public de plus en plus exigeant…et alors même que l’interface Liquid Glass semble avoir perdu certains éléments qui faisaient la force des interfaces Apple.