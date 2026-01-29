Apple s’offre les services d’une figure respectée de la photographie mobile. Sebastiaan de With, co-fondateur de l’application photo Halide, a annoncé son recrutement au sein de l’équipe design d’Apple.

Un recrutement clé en pleine restructuration d’Apple

« Une grande nouvelle personnelle : j’ai rejoint l’équipe design chez Apple », a-t-il partagé sur les réseaux sociaux. « Je suis tellement enthousiaste à l’idée de travailler avec la meilleure équipe au monde sur mes produits préférés », a-t-il ajouté.

Ce mouvement stratégique marque un retour aux sources pour le designer qui avait déjà œuvré par le passé sur des projets majeurs de la pomme comme iCloud, MobileMe et l’application Localiser. Son CV inclut également des missions pour d’autres géants tels que Sony, Mozilla ou encore Electronic Arts.

Cette arrivée intervient dans un contexte de remaniement profond au sein du département créatif d’Apple. L’équipe a connu des turbulences récentes avec le départ le mois dernier d’Alan Dye, l’ancien responsable du design logiciel, parti chez Meta. C’est désormais John Ternus, patron de l’ingénierie matérielle et potentiel successeur de Tim Cook, qui supervise l’ensemble du design matériel et logiciel depuis la fin d’année dernière.

Apple cherche visiblement à colmater les brèches après une hémorragie de talents. Ces dernières années, plusieurs designers historiques ont quitté le navire pour rejoindre LoveFrom, le cabinet fondé par Jony Ive, célèbre designer, après son départ d’Apple en 2019. Ce dernier travaille d’ailleurs actuellement avec OpenAI sur un mystérieux appareil dédié à l’intelligence artificielle.