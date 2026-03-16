Apple a annoncé aujourd’hui les AirPods Max 2 et cela permet de préciser la date de sortie d’iOS 26.4 en version finale. Pour faire simple : cela ne va pas tarder.

La version finale d’iOS 26.4 arrive bientôt

Plusieurs fonctionnalités sont disponibles avec les AirPods Max 2 qui embarquent la puce H2. Il y a la traduction en temps réel, l’audio adaptatif, la détection de conversation, la prise en charge du mot d’activation « Siri », l’isolation vocale et de nouvelles commandes via la Digital Crown permettant d’utiliser le casque audio comme un bouton de l’appareil photo. Apple précise justement que les fonctionnalités nécessitent iOS 26.4.

Apple a déjà fait savoir que les précommandes débuteront le 25 mars et la commercialisation aura lieu au début avril. Il est donc facile de déterminer qu’iOS 26.4 arrivera en version finale à la fin mars ou début avril afin d’être là à temps pour le casque.

Apple a déjà proposé quatre bêtas d’iOS 26.4 pour les développeurs et trois bêtas publiques. La cinquième bêta développeur devrait logiquement arriver cette semaine. Peut-être même qu’Apple proposera la release candidate. Une release candidate est l’ultime version proposée aux développeurs et testeurs publics. Si tout va bien avec celle-ci, alors Apple proposera exactement la même version à l’ensemble des utilisateurs. À l’inverse, s’il y a un quelconque souci majeur, Apple rendra disponible une version corrigée.