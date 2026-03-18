Proposé à 599 euros en prix « éducation », le MacBook Neo est logiquement présenté comme l’entrée de gamme d’Apple. Pourtant, un test mené par Gábor Szárnyas (DuckDB) suggère que lors de charges « data » bien précises, ce portable peut surprendre… jusqu’à tenir tête à des instances cloud nettement plus musclées. A priori le combat semble pourtant perdu d’avance puisqu’il s’agit de comparer un MacBook Neo (config 512 Go) à deux serveurs distants sur des benchmarks de bases de données réputés exigeants.

ClickBench et TPC-DS : deux tests orientés « big data »

Le protocole repose sur ClickBench (43 requêtes d’agrégation et de filtrage sur une table de 100 millions de lignes) et TPC-DS (24 tables, 99 requêtes plus complexes incluant, entre autres, des fonctions de fenêtrage). En face du Mac, deux instances cloud : une machine “moyenne” avec 16 vCPU AMD couplés à 32 Go de RAM, et un mastodonte affichant 384 Go de RAM et une armée de 192 cœurs vCPU.

Le stockage fait la différence… au premier passage

Première surprise : sur ClickBench, le « cold run” (caches vides) tourne à l’avantage du MacBook Neo ! Ce dernier boucle l’ensemble des requêtes en moins d’une minute et peut se montrer jusqu’à 2,8× plus rapide que les serveurs testés ! L’explication avancée tient surtout à l’architecture : les instances cloud reposent sur des disques attachés au réseau, alors que le Mac lit sur un SSD local (NVMe), même si celui-ci n’est pas le plus rapide du marché.

En « hot run », le cloud reprend l’avantage

Une fois les caches chauds, la hiérarchie s’inverse : l’instance la plus puissante termine en quelques secondes, tandis que le MacBook Neo se retrouve derrière, mais proche de l’instance intermédiaire, ce qui reste une performance solide.

Des limites sur les lourds volumes de données

Sur des volumes plus lourds, le Neo reste compétitif mais révèle ses contraintes : certaines requêtes finissent par « déborder » sur le disque, ce qui allonge fortement les temps de traitement. La conclusion de ces benchs reste toutefois intéressante : pour des workloads cloud analytiques, le Neo offre un rapport performance/prix véritablement étonnant, un constat déjà fait par plusieurs médias et influenceurs tech, à l’instar de MKBHD.