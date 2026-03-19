Alors que le marché chinois du smartphone traverse un gros passage à vide, Apple signe au contraire un excellent démarrage pour l’année 2026. Selon des données relayées par Reuters, les ventes de smartphones de la marque ont ainsi progressé de 23% sur un an sur les neuf premières semaines de l’année, un résultat d’autant plus notable que le secteur, lui, recule d’environ 4% sur la même période.

L’iPhone 17 et une stratégie prix opportuniste

Le moteur de cette poussée serait la gamme iPhone 17, et plus précisément le modèle standard. Apple aurait profité d’un alignement des planètes avantageux, profitant des subventions publiques mises en place en début d’année et de promotions ciblées via les plateformes d’e-commerce. Ce « combo » a rendu l’appareil plus accessible, alors même que la demande des ménages reste globalement prudente.

La pression des composants rebat les cartes

Le contexte joue aussi en faveur d’Apple. La hausse des coûts, notamment sur les puces mémoire, pousse plusieurs fabricants Android à ajuster leurs tarifs à la hausse. À l’inverse, la chaîne d’approvisionnement d’Apple lui permettrait d’absorber plus facilement une partie de l’inflation des composants, limitant les hausses visibles pour le consommateur et renforçant ainsi sa position sur le segment premium.

Huawei et les marques locales gardent l’avantage en volume

La concurrence reste cependant féroce. Huawei, Oppo ou vivo dominent encore de larges pans du marché, surtout en entrée et milieu de gamme. Huawei, en particulier, mise sur des composants davantage sourcés localement pour préserver ses marges et éviter la flambée tarifaire.

Pour les analystes, l’enjeu des prochains mois sera de savoir si Apple transforme ce rebond en gains durables de parts de marché. Le secteur pourrait rester mou jusqu’au printemps, avec un possible rebond autour du traditionnel festival commercial « 618 » de juin, tandis que les tensions sur la mémoire devraient continuer à peser sur les prix tout au long de 2026.