Le dossier des paiements sans contact sur iPhone revient sur le devant de la scène au Brésil. Le CADE, l’autorité nationale chargée de la concurrence, a adressé à Apple une nouvelle série de demandes portant à la fois sur des aspects techniques et juridiques liés à l’accès à la puce NFC de l’iPhone. La firme doit répondre d’ici la fin du mois de mars, alors que les banques locales et les autorités monétaires souhaitent une ouverture plus large de l’écosystème iOS.

Une enquête déclenchée par les acteurs bancaires

L’instruction a été lancée après des sollicitations venues de la banque centrale brésilienne (Banco Central) et de Febraban (un puissant groupement du secteur bancaire). Le cœur du débat est de savoir si les règles d’Apple limitent de facto les fournisseurs de paiement tiers au profit d’Apple Pay, notamment via des conditions d’accès à l’interface NFC et d’éventuels frais associés.

PIX, l’éléphant dans la pièce

Le paiement star du pays veut aussi son “tap-to-pay”

Au Brésil, la plupart des usages reposent sur PIX, le système de paiement instantané devenu incontournable. Une version sans contact de PIX a récemment émergé, mais Apple n’aurait pas adopté ce protocole là où Android propose davantage de flexibilité. Résultat, les paiements PIX restent souvent centrés sur les QR codes, tandis que les solutions « tap » se concentrent davantage sur les portefeuilles mobiles déjà intégrés.

Apple joue la carte de l’ouverture… sous conditions

Apple met en avant une concurrence vive sur le marché local et rappelle que des développeurs tiers peuvent accéder au NFC de l’iPhone depuis 2024, tout en défendant son modèle de sécurité et de monétisation. L’enquête du CADE devra trancher un équilibre délicat, soit préserver l’expérience iPhone tout en évitant que le contrôle d’une brique matérielle clé (le NDC en l’occurrence) ne se transforme en barrière à l’entrée.

Dans un pays où le paiement mobile est un enjeu financier majeur, la décision du régulateur pourrait servir de cadre de référence, bien au delà du Brésil.