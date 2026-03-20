Hermès vend désormais des chargeurs MagSafe pour iPhone et Apple Watch à des prix qui dépassent celui d’un iPhone 17 Pro Max. La marque française étend ainsi son positionnement luxe à un accessoire habituellement banal, tout en restant en dehors du circuit de vente d’Apple pour cette nouvelle gamme.

La collection se structure autour de trois modèles. Le Chargeur Paddock Solo est facturé 950 euros pour un seul appareil, tandis que les Chargeur Paddock Duo et le Chargeur Paddock Yoyo montent chacun à 1 350 euros pour recharger simultanément un iPhone et une Apple Watch. Le Chargeur Paddock Yoyo ajoute un câble USB-C enroulable autour du chargeur, pensé pour le transport.

Hermès ne s’arrête pas aux chargeurs seuls. La marque propose aussi des ensembles avec un Chargeur Paddock Solo et trousse Petit Paddock, pour des tarifs compris entre 2 850 euros et 3 950 euros.

Le discours produit repose clairement sur la finition. Chaque chargeur intègre un logo H au-dessus de la zone magnétique pour faciliter l’alignement et l’ensemble est habillé de cuir de veau Swift avec couture sellier. Les accessoires sont fabriqués en France.

Même logique qu’Apple pour le chargeur

Malgré ces prix, Hermès ne fournit pas d’adaptateur secteur. Chaque accessoire exige un chargeur de 20 W ou plus, même si un câble USB-C est bien inclus dans la boîte.

Ce choix rappelle directement la stratégie adoptée par Apple depuis 2020, date à laquelle la marque a cessé d’inclure des adaptateurs secteur avec ses produits. La différence ici tient au décalage entre l’exclusivité affichée du produit et la nécessité d’ajouter encore un chargeur séparé.

Hermès n’arrive pas non plus en terrain inconnu dans l’univers Apple. La maison française collabore avec Apple depuis 2015 sur les bracelets et les Apple Watch Hermès, mais Apple ne vend pas ces nouveaux chargeurs dans son propre catalogue.