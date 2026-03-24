Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement iOS 18.7.7 et iPadOS 18.7.7 pour les anciens iPhone et iPad afin de venir boucher des failles de sécurité.

Apple corrige des failles sur les anciens iPhone, iPad, Mac et Apple Watch

Selon les notes d’Apple, iOS 18.7.7 vient boucher 25 failles de sécurité sur iPhone. C’est la même chose pour la mise à jour sur iPad. Il n’y a pas de faille de type zero-day ici. Ce type de vulnérabilités est problématique, puisqu’il signifie que des hackers ont déjà eu le temps de les exploiter avant même qu’Apple ne soit au courant ou puisse les corriger.

Les failles, dont certaines sont communes avec iOS 26.4, concernent :

AppleKeyStore

Audio

Concentration

CoreMedia

CoreUtils

Curl

DeviceLink iCloud

ImageIO iTunes Store

Kernel (noyau) mDNSResponder

Outil de signalement des plantages

Presse-papiers

Sécurité

UIFoundation

Vision

WebKit

802.1X

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Apple propose iOS 18.7.7 pour les iPhone XS, iPhone XS Max et iPad 7.

En outre, Apple propose macOS Sonoma 14.8.5 sur Mac qui vient boucher 54 failles de sécurité. Il y a également macOS Sequoia 15.7.5 qui bouche 60 vulnérabilités. Il est donc fortement conseillé de mettre à jour son Mac. Si vous avez macOS Tahoe, les correctifs sont à retrouver avec macOS 26.4.

En outre, Apple propose au téléchargement watchOS 5.3.10 et watchOS 8.8.2 sur Apple Watch. Mais ici, il n’y a pas de correctif de sécurité particulier selon le fabricant.

Vous l’avez donc compris : il est conseillé de mettre à jour votre iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac pour profiter des derniers correctifs de sécurité.