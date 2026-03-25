Apple TV s’invite une nouvelle fois parmi les plateformes les plus visibles de la saison des récompenses. Pour l’édition 2026 des prestigieux BAFTA Television Awards, le service de streaming d’Apple revendique 15 nominations réparties sur neuf séries, avec une présence marquée aussi bien côté fictions que documentaires. La cérémonie des BAFTA se tiendra le 10 mai prochain à Londres.

Slow Horses et Severance mènent la charge

La série d’espionnage Slow Horses décroche quatre citations techniques et créatives, dont l’écriture (drama), le montage (fiction), le maquillage et la coiffure, ainsi que le son. De son côté, Severance cumule trois nominations, dont l’« International », la réalisation pour une série de fiction (Sam Donovan) et la photographie/éclairage (Suzie Lavelle).

Une sélection qui dépasse la fiction

La moisson Apple s’étend à d’autres productions. Pluribus et The Studio apparaissent aussi dans la catégorie « International », tandis que la docu-série Vietnam: The War That Changed America est citée en « Specialist Factual » et pour la réalisation (factual), tandis que Knife Edge: Chasing Michelin Stars est nommé dans la catégorie « Factual Entertainment ».

Acteurs, effets spéciaux et diversité des genres

Sur le terrain des performances, Taron Egerton en est lice dans la catégorie du meilleur acteur pour l’excellente série Smoke, et Fehinti Balogun est nominée dans la catégorie du meilleur second rôle féminin pour Down Cemetery Road. Enfin, Prehistoric Planet: Ice Age chope une nomination pour ses effets visuels.

Avec 15 nominations, les chances qu’Apple TV reparte bredouille semblent assez minces, mais comme chaque année, la concurrence est rude.