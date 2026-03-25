Apple vient de revoir en profondeur App Store Connect, son tableau de bord destiné aux développeurs et pour ces derniers c’est une petite révolution. La nouvelle version d’App Store Connect offre en effet une lecture plus fine de la performance des apps et, surtout, de la monétisation. Cette refonte majeure est l’évolution la plus importante de la plateforme depuis son lancement, et intègre une série d’outils taillés pour suivre les revenus, les abonnements et l’efficacité des offres intégrées.

Des métriques beaucoup plus riches

La nouveauté la plus visible, ce sont plus de 100 métriques supplémentaires accessibles dans la section Analytics. Apple met désormais l’accent sur les achats intégrés (In-App Purchases), les essais, les offres promotionnelles et la performance des abonnements. De quoi aider les studios et éditeurs à mieux comprendre ce qui convertit réellement l’utilisateur… et ce qui le fait décrocher.

Autre ajout d’importance : de nouvelles capacités d’analyse par cohortes. Les développeurs peuvent désormais regrouper des utilisateurs selon des attributs communs (date de téléchargement, source d’acquisition, démarrage d’une offre, etc.) et observer l’évolution sur la durée. Pratique pour comparer un lancement dans un nouveau pays avec des marchés plus matures, ou évaluer l’impact d’un changement de prix.

Benchmarks, exports et filtres : l’analytics se professionnalise

Apple introduit aussi des benchmarks par « peer group », dont deux indicateurs orientés business (conversion téléchargement→payant et recettes par téléchargement). Deux nouveaux rapports d’abonnements peuvent être exportés via l’API Analytics Reports, et les filtres gagnent en granularité (jusqu’à sept critères combinables) pour isoler un territoire, un appareil ou une source de trafic.

Apple a donc enfin répondu à une demande récurrente : donner aux développeurs plus de visibilité, plus vite, sans bouleverser l’intégration côté app. Reste à voir si cette transparence renforcée permettra aux développeurs iOS/macOS d’optimiser la rentabilité de leurs apps…